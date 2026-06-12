Guaymallén fortalece controles viales con más personal, nuevo equipamiento y más tecnología

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y brindar una respuesta más rápida frente a incidentes de tránsito, la Municipalidad de Guaymallén pondrá en funcionamiento nuevas herramientas operativas y tecnológicas para atender las demandas que provocará la refuncionalización del Acceso Este.

A través de la Ordenanza N.º 10.378, se creó la Unidad de Motoristas de Relevo Operativo (UMRO), un cuerpo municipal especialmente preparado para intervenir en accidentes de tránsito leves, agilizar la asistencia en el lugar y colaborar en el despeje rápido de la circulación para evitar congestionamientos .

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del municipio frente al incremento del tránsito que se registrará en calles internas del departamento durante el desarrollo de la obra del Acceso Este .

Además, la ordenanza incorpora herramientas digitales que permitirán a los vecinos comunicarse de manera más ágil con el Municipio ante situaciones vinculadas al tránsito y la seguridad vial.

* Reportar accidentes de tránsito leves.

* Informar incidentes o situaciones que afecten la circulación.

* Comunicar posibles infracciones viales.

* Enviar ubicación, fotos y datos útiles para una intervención más rápida.

* Canalizar alertas y reportes en tiempo real.

Estas herramientas permitirán optimizar la respuesta operativa municipal, reducir tiempos de atención y mejorar la organización del tránsito en momentos de alta circulación.

El objetivo es acompañar a los vecinos con un Estado más cercano, moderno y preparado para responder de manera eficiente ante los desafíos de movilidad que tendrá Guaymallén en los próximos meses.

La seguridad vial no depende solamente de controles y sanciones, sino también de la prevención, la tecnología y la participación ciudadana.

La presentación de las nuevas herramientas

Estas herramientas para fortalecer la seguridad vial en el departamento fueron presentadas durante el acto organizado por la Municipalidad de Guaymallén para conmemorar el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha que se instituyó por un hecho histórico: el 10 de junio de 1945 se decidió el cambio de sentido de la circulación de los vehículos. Antes de esa fecha, en Argentina se conducía por la izquierda, igual que en el Reino Unido (y los volantes de los automóviles estaban ubicados a la derecha); a partir de entonces los vehículos comenzaron a circular a la derecha y el volante de los autos empezó a ubicarse a la izquierda.

El acto estuvo encabezado por el intendente Marcos Calvente y la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus. Además estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Fabricio Lucero, el jefe de la Policía Vial de la Provincia Claudio Machuca, el secretario de Gobierno Ignacio Conte y Karina Quevedo de la Fundación Estrellas Amarillas.

Durante el acto, Marcos Calvente dijo que “hemos cuadruplicado los recursos disponibles en el municipio para abordar este tipo de situaciones. De 20 inspectores de tránsito vamos a alcanzar los 80 y de cinco movilidades vamos a alcanzar las 20 para realizar exclusivamente tareas de tránsito”.

Además, Calvente dijo que “gracias a una iniciativa que surgió del Concejo Deliberante, ahora tenemos un cuerpo especializado. Todo inspector de tránsito ahora tiene las facultades y las capacidades de relevar un accidente vial. Un accidente leve que se genere puede ser relevado bajo la asistencia de un inspector de tránsito sin la necesidad imperiosa de que peritos de accidentología releven esa situación, como sucede hasta el día de hoy. Eso va a permitir despejar la calle o el mismo Acceso, mover rápidamente los autos que fueron parte del siniestro. Eso mejora las condiciones del flujo”.

Por último, el intendente guaymallino dijo que a partir de hoy, los conductores o transeúntes podrán denunciar un siniestro vial y, en el caso de que sea un accidente leve, incorporar documentación vía celular a Gina, el chatbot de la Municipalidad de Guaymallén. “Antes los autos que formaron parte del siniestro quedaban en la vía pública y tenía que ir nuestra gente de accidentología, para poder relevar el accidente y despejar la ruta, bueno, ahora se va a poder hacer de manera automática: los actores involucrados en ese accidente a través de Gina van a poder realizar la denuncia, subir la documentación para que eso termine relevándose como corresponde desde el punto de vista jurídico”.

Luego Calvente dijo que “cualquier persona involucrada, directa o indirectamente, van a poder realizar el reporte de accidentes en Gina y así poder desplazar en forma inmediata personal municipal. Esta medida es una nueva agilización de los trámites municipales, en este caso para ofrecer una mejor respuesta en términos de transitabilidad y de seguridad vial”.

La ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus recordó las modificaciones al Código Contravencional para endurecer el enfoque preventivo sobre el consumo de alcohol al volante, al señalar que “quien supera un gramo de alcohol por litro de sangre continúa inhabilitado para conducir aunque pague la multa”, lo que —según afirmó— demuestra que el objetivo del Estado “no es no es recaudar, sino prevenir y proteger la vida de los mendocinos”.

El crecimiento del parque de motocicletas llevó al Ministerio de Seguridad y Justicia a reforzar los controles y a avanzar en un nuevo sistema de gestión de vehículos secuestrados. Según explicó Rus, en el primer trimestre del año se registraron 2.500 motos más que en el mismo período de 2025, lo que implica una mayor circulación y la necesidad de intensificar las tareas de fiscalización.

Además, la ministra detalló que los controles sobre motocicletas aumentaron un 40% y las retenciones un 73%, en paralelo a la puesta en marcha del sistema integral de acarreo, bodegaje, descontaminación y compactación de vehículos. “El 18 de marzo pusimos en funcionamiento la primera playa del nuevo sistema integral de gestión de vehículos secuestrados, que ya presta servicio también a municipios como Luján de Cuyo, Las Heras, Godoy Cruz y Guaymallén”, señaló.

Otro de los anuncios fue la reglamentación de la Ley de Modo Testigo, prevista para la próxima semana, que permitirá a los ciudadanos aportar imágenes y videos de infracciones viales a través de una aplicación integrada a Mendoza por Mí.

Según explicó la ministra, el sistema incorporará automáticamente la ubicación, la fecha, la hora y otros metadatos que permitirán la trazabilidad de cada registro y su evaluación por parte de los juzgados viales. Aclaró además que no todas las denuncias derivarán en sanciones, ya que cada caso será analizado por la autoridad competente y el enfoque de la norma es “fundamentalmente preventivo y educativo”.