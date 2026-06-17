17 de junio de 2026 - 10:47

Maipú impulsa el comercio digital con una nueva etapa de Tu Tienda en Red

El programa, desarrollado junto a la Universidad Juan Agustín Maza, suma líneas de crédito, mentorías personalizadas y capacitaciones para fortalecer a emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas en el ecosistema digital.

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La Municipalidad de Maipú lanzó la segunda etapa de Tu Tienda en Red, una iniciativa que busca seguir fortaleciendo el comercio digital en el departamento mediante nuevas herramientas de financiamiento, acompañamiento técnico y capacitación especializada. El programa es impulsado en articulación con la Universidad Juan Agustín Maza y está orientado a emprendedores, comerciantes y pequeñas empresas locales.

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Esta nueva edición incorpora líneas de crédito destinadas al fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos y comercios que utilizan herramientas de e-commerce, con el objetivo de facilitar inversiones que permitan mejorar su presencia digital, optimizar procesos y ampliar sus canales de venta. Las solicitudes podrán gestionarse a través del WhatsApp de la Dirección de Desarrollo Económico: 2617693470.

Tu Tienda en Red forma parte de las políticas de desarrollo económico impulsadas por la gestión del intendente Matías Stevanato, orientadas a promover la transformación digital del ecosistema comercial local. La propuesta apunta tanto a quienes aún no comercializan por internet como a quienes ya operan en entornos digitales y buscan profesionalizar su estrategia para escalar sus ventas.

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Otro de los ejes centrales de esta etapa es la implementación de un sistema de mentorías personalizadas, mediante el cual los participantes recibirán acompañamiento técnico de estudiantes avanzados y docentes de las carreras de Publicidad, Marketing y Contabilidad de la Universidad Juan Agustín Maza. Esta articulación permite trasladar conocimientos académicos a la práctica concreta de cada negocio, acompañando la creación y optimización de tiendas online y el desarrollo de estrategias comerciales.

La jornada de lanzamiento, realizada el pasado sábado, incluyó además un ciclo de seminarios a cargo de docentes de la casa de estudios, con capacitaciones sobre organización financiera básica para emprendedores y comercios y registro de marca, dos herramientas clave para fortalecer la gestión y la protección legal de los negocios locales.

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