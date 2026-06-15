15 de junio de 2026 - 19:34

Ulpiano Suarez se consolida entre los mejores intendentes del país

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza ascendió al tercer puesto en el ranking federal de junio, consolidándose como el intendente con mayor imagen de la provincia.

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El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue reconocido una vez más por su destacada gestión al ubicarse en el tercer lugar del Ranking Federal de Intendentes que elabora mensualmente CB Consultora Opinión Pública. En el relevamiento correspondiente a junio, el mandatario capitalino obtuvo un 57,7% de imagen positiva, resultado que refleja la aprobación ciudadana hacia una administración cercana, moderna y orientada al bienestar de los vecinos.

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El estudio, realizado entre el 1 y el 4 de junio de 2026 sobre una muestra de 575 casos en la Ciudad de Mendoza, reveló que un 31,4% calificó su imagen como “muy buena” y un 26,3% como “buena”. Este resultado posiciona a Ulpiano Suarez como uno de los intendentes con mayor valoración positiva del país.

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Desde el inicio de su gestión, ha impulsado una agenda de triple impacto, enfocada en el desarrollo urbano sostenible, la innovación y la inclusión social. Bajo su conducción, la capital mendocina se ha transformado en un modelo de gestión eficiente y transparente, con políticas que promueven la inversión, la digitalización de los servicios y la mejora continua de la calidad de vida.

Asimismo, el intendente ha mantenido un vínculo cercano con los vecinos, recorriendo barrios, dialogando con la comunidad y fortaleciendo el trabajo conjunto con el sector privado y las instituciones locales. Esta cercanía, sumada a los resultados visibles de su gestión, explica el amplio respaldo ciudadano que hoy lo posiciona entre los líderes del ranking nacional.

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