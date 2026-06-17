Ulpiano Suarez presentó la oblea de libre estacionamiento para veteranos de Malvinas en la Ciudad

En una jornada cargada de profunda emoción y respeto mutuo, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , presidió el acto formal de presentación y entrega de las obleas de libre estacionamiento destinadas a los veteranos de la Guerra de Malvinas . Fue este martes 16 de junio en la calle Virgen del Carmen de Cuyo, frente al edificio municipal.

Cabe destacar, que la iniciativa cumple con el compromiso político e institucional asumido por la gestión comunal el pasado 2 de abril durante la conmemoración oficial en la Plaza San Martín.

Este beneficio —instrumentado a través de una ordenanza del Concejo Deliberante de la Ciudad — exime a los excombatientes del pago de hasta dos horas de estacionamiento medido dentro del territorio de la capital . Se trata de una acción transversal coordinada estrechamente con la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA) que busca simplificar la transitabilidad de los héroes y ofrecerles un homenaje diario e integral en sus recorridas por el departamento.

“Es muy emotivo volver a encontrarnos con los veteranos de Malvinas y con sus familias, cumpliendo con la palabra empeñada. En el acto del 2 de abril les prometimos que realizaríamos todos los trámites administrativos necesarios para llegar lo antes posible con esta oblea de libre estacionamiento y hoy es una realidad gracias a un gran trabajo conjunto “, destacó con orgullo Ulpiano Suarez.

El mandatario municipal puso en valor el alcance social y simbólico de la medida: “Esto surge de una iniciativa de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas y el firme acompañamiento del Concejo Deliberante. Ya hemos entregado las primeras obleas a un número importante de beneficiarios y el registro continúa abierto mediante un proceso sumamente ágil y simplificado. Es un reconocimiento sincero que hace la Ciudad de Mendoza y sus vecinos. Cuando andemos por las calles y veamos una de estas obleas en un vehículo, sabremos con certeza que allí se está moviendo un héroe de Malvinas”.

Además, el jefe comunal se mostró optimista respecto al impacto de esta política a nivel provincial, señalando la viabilidad de que el sistema sirva como base para otros departamentos. “Ojalá esta iniciativa se replique en el resto de la provincia. El registro que consolidamos es ágil, transparente y cuenta con información absolutamente válida. Esto significa que el veterano registrado aquí ya no tendrá que demostrar nada en ningún otro departamento que decida sumarse al beneficio. Es un gesto de reconocimiento que hay que sostener todos los días, más allá de las fechas específicas o los discursos de rigor”, se explayó.

“Una caricia al alma y un derecho conquistado”

Por su parte, Óscar Alberto Barrios, presidente de ACUVEMA, expresó la profunda gratitud de la comisión directiva y de todos sus colegas por la celeridad y la escucha activa del equipo comunal: “Estamos muy contentos y orgullosos de trabajar codo a codo con el municipio para materializar este logro. Más allá del alivio económico, que es sumamente valioso, el verdadero valor radica en el reconocimiento. Esto representa una caricia al alma para todos nosotros. Nos llena de orgullo que la población pueda identificar que en ese auto se traslada un veterano de guerra”.

Barrios explicó también cómo se proyecta la continuidad del programa, el cual se implementará por etapas de inclusión. “En este primer encuentro ya han participado decenas de compañeros que tienen su carnet de conductor vigente y manejan sus propios rodados. Pero la medida contempla una segunda y tercera etapa que ya estamos coordinando, la cual incluirá a aquellos veteranos que no manejan pero son trasladados por familiares e integrará de igual manera a nuestras queridas viudas de Malvinas. Es un avance histórico, sobre todo para quienes venimos de otros departamentos como Maipú pero realizamos diariamente nuestras actividades, trámites y consultas médicas aquí en la Ciudad”, remarcó con alegría Barrios.

En consonancia, el tesorero de ACUVEMA, Ernesto Barzola, quien fue uno de los principales impulsores operativos de la propuesta, hizo énfasis en el valor del camino recorrido. “Esto significa algo sumamente importante para mí. Un día conversamos con el presidente de la asociación sobre la necesidad de gestionar este beneficio con la Municipalidad. Nos pusimos en campaña y, tras un tiempo de gestión y una excelente recepción institucional, logramos concretar lo que hoy estamos viviendo. Los veteranos estamos inmensamente agradecidos al intendente por su apoyo permanente en cada causa que emprendemos. Es un regalo que sentíamos que nos merecíamos”, concluyó.

Requisitos y acceso al trámite

El proceso de empadronamiento permanece abierto y centralizado a través del área de atención municipal en conjunto con ACUVEMA. Para obtener la oblea identificatoria de libre estacionamiento, los interesados deberán presentar:

Documentación personal que certifique de forma oficial la condición de Veterano de Guerra de Malvinas (VGM).

Documentación actualizada del vehículo automotor.

Licencia de conducir vigente.

Video