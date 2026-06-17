Guaymallén sumó 42 nuevas familias propietarias en el distrito San Francisco del Monte

Recibir las llaves de la casa propia siempre es una fiesta. Es el sueño cumplido de una familia, el lugar que abrigará la suma de momentos que constituyen una vida. Hoy llegan a Guaymallén 42 nuevas familias propietarias. A partir de ahora serán vecinos del barrio Terruño, del distrito San Francisco del Monte.

La obra es parte del programa IPV Mi Casa, una iniciativa público-privada de la que participaron el Instituto Provincial de la Vivienda y la empresa Titulizar. Se entregaron 29 departamentos de 2 dormitorios, uno de 3 dormitorios y 12 dúplex de 2 dormitorios. Las viviendas cuentan con estar-comedor , cocina-lavadero, daño, tanque de reserva, cisterna y gas natural. Las 42 familias deberán pagar inicialmente una cuota promedio de $369.486,58.

El barrio está urbanizado y cuenta con cunetas de hormigón, alcantarillas, banquinas y cordones , rampas en esquinas, veredas peatonales con puente de acceso. Forestación, calles enripiadas, red eléctrica, de agua, de gas, de cloaca y gas natural.

En lo que va de 2026, se entregaron 236 viviendas en Guaymallén: 155 del barrio Viñas de San Alberto en febrero, 12 en El Prado durante marzo y 27 de una entrega anterior en Terruño en abril.

El acto de entrega de las 42 viviendas de hoy fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , la vicegobernadora Hebe Casado , el intendente de Guaymallén Marcos Calvente , la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero . Además hubo representantes de la empresa Titulizar.

Calvente dijo que los nuevos vecinos “están llegando a un departamento que viene creciendo constantemente. Esto significa, en términos prácticos, más calidad de vida y desarrollo económico. Esa calidad de vida y ese desarrollo económico se consiguen a través de inversión pública y privada”, para luego recordar la apertura de nuevos centros comerciales, el desarrollo de torres de departamentos desde el lado privado, “500 millones de dólares de los privados”, así como también el “ambicioso plan bienal de obras municipales, 75 obras, y la inversión histórica que estramos llevando adelante con el Gobierno Provincial para transformar el Acceso Este”.

Respecto del Acceso Este, Calvente dijo que la obra “va a cambiar definitivamente a nuestro departamento y no solo desde el punto de vista urbano. El plan de inversión que estamos realizando en nuestro departamento, mira la calidad de vida de los vecinos y ayuda a los sectores económicos del departamento a seguir creciendo, porque mejores servicios, significan una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y trabajo para nuestra gente”.

Luego, Alfredo Cornejo dijo que, a partir del orden macroeconómico y la derrota de la inflación, aspira que vuelva el crédito hipotecario. “Tenemos la esperanza que eso va a ocurrir, que se están sentando las bases para que eso ocurra, pero mientras tanto, el Gobierno de la Provincia hace la tarea para que esta vivienda exista. En este programa a mí me gusta usar como ejemplo. Hay posibilidad de acceder, pero con esfuerzo. Muchos de ustedes han hecho ese esfuerzo de la forma que sea, con ayuda de familiares, con ahorro propio, han puesto entre 8 y 10 millones de pesos, van a tener una cuota razonable que va entre por debajo del alquiler de mercado de la zona”.

Según Cornejo, «esto es posible, porque hay un subsidio del Gobierno provincial a través del IPV, y de empresas que invierten con riesgo acotado para construir estas viviendas. Una Provincia bien administrada está poniendo recursos y no vamos a dejar de ponerlos en programas como estos, de gente que hace esfuerzos”.