Récord de viajes en Semana Santa: cuáles fueron los destinos más elegidos por los argentinos

Las búsquedas internacionales crecieron un 49% y los viajes al exterior aumentaron un 40% respecto al año anterior.

La cantidad de mendocinos que piensa en dejar el país mostró un leve repunte en septiembre respecto de inicios de este año, aunque los niveles actuales están muy lejos de los picos de 2023 y 2024, cuando casi la mitad consideraba seriamente radicarse en el exterior.

El fin de semana largo de Semana Santa volvió a posicionarse como uno de los momentos más fuertes para viajar, con un marcado crecimiento en la demanda hacia destinos internacionales. En este 2026, los argentinos intensificaron la planificación de escapadas al exterior y consolidaron una tendencia que combina cercanía, clima favorable y accesibilidad.

Vuelo directo Mendoza Río El destino más elegido fue Río de Janeiro, que encabezó el ranking de búsquedas y reservas. Los destinos más elegidos en Semana Santa El destino más elegido fue Río de Janeiro, que encabezó el ranking de búsquedas y reservas. Detrás se ubicaron Santiago de Chile, Florianópolis, Búzios y Foz de Iguazú, todos puntos que comparten una ventaja clave: permiten viajes cortos con experiencias completas.

Los datos reflejan una aceleración del interés por salir del país. Las búsquedas internacionales crecieron un 49% y los viajes al exterior aumentaron un 40% respecto al año anterior. Este comportamiento marca una recuperación sostenida del turismo y una mayor disposición a invertir en escapadas fuera de Argentina.

Florianópolis, el emblema sureño Florianópolis, el emblema del sur de Brasil. Qué factores definen la elección El patrón de consumo muestra criterios claros al momento de organizar un viaje:

- Preferencia por destinos cálidos o de playa