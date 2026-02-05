5 de febrero de 2026 - 19:30

No pierdas tiempo: el cálculo fácil y práctico para saber cuáles son los mejores precios en Chile

La forma de pago elegida en Chile puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto final de tus compras.

Peso chileno, dólar

Peso chileno, dólar

Viajar a Chile destaca no solo por la variedad de paisajes y propuestas turísticas, sino también por la conveniencia económica que ofrece, en especial para la compra de productos tecnológicos. De cara a un viaje a Chile en 2026, la planificación financiera se vuelve un factor central para ahorrar tiempo.

Por qué es importante conocer el tipo de cambio

La forma de pago elegida desde Argentina puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto final, ya que los recargos e impuestos pueden encarecer los gastos hasta en un 20%. Contar con un esquema claro antes de viajar permite optimizar el dinero disponible, evitar sobrecostos innecesarios y aprovechar mejor cada compra.

Cómo calcular los precios en Chile

Para facilitar las cuentas durante la estadía, existe una regla simple que ayuda a calcular precios sin margen de error. A enero de 2026, la cotización de referencia indica que un peso chileno equivale aproximadamente a 1,67 pesos argentinos. Aplicar este valor como multiplicador permite estimar rápidamente cuánto costará un producto o servicio en moneda argentina, ya sea en un shopping, un restaurante o una tienda de tecnología, sin necesidad de recurrir constantemente al celular o a una calculadora.

Los métodos de pago más convenientes

En cuanto a los métodos de pago, no todos resultan igual de convenientes. El uso de tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares se posiciona como la alternativa más económica.

Esta modalidad permite abonar directamente al tipo de cambio más bajo, cercano a los 1,63 pesos argentinos por cada peso chileno, y evita intermediaciones que encarecen la operación. Muy cerca aparece el cambio de dólares en efectivo una vez en Chile, una opción práctica para quienes ya disponen de billetes estadounidenses, con un valor promedio de 1,66.

El pago con tarjeta de crédito también puede ser eficiente si se utiliza con cuidado. Funciona de manera similar al débito siempre que el consumo se cancele en dólares antes del vencimiento del resumen, ya que de lo contrario se aplican impuestos que elevan el costo final. En cambio, comprar pesos chilenos en Argentina suele resultar menos favorable, con cotizaciones que rondan los 1,80, por lo que se recomienda solo para cubrir gastos mínimos al llegar.

