18 de mayo de 2026 - 11:05

Ideal para jubilados: la silenciosa isla de increíbles paisajes con pueblos de menos de 100 habitantes

Se trata de Cerdeña, la cual tiene a Cagliari como el centro más poblado, el récord de densidad pertenece a Monserrato y el municipio más pequeño, Baradili, apenas cuenta con 75 residentes.

Cagliari en Cerdeña, Italia: el destino ideal para jubilados.&nbsp;

Cagliari en Cerdeña, Italia: el destino ideal para jubilados. 

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Los Andes | Redacción Turismo
Por Redacción Turismo

La geografía de Cerdeña está registrada como un atlas de contrastes extremos entre sus 377 municipios. Desde el nivel del mar en Bosa hasta los mil metros de altitud en Fonni, los números revelaron una isla de micro-pueblos y densidades urbanas que desafían la lógica territorial tradicional. Por su tranquilidad y paisajes, es un destino ideal para jubilados.

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La diversidad toponímica marcó el primer punto de análisis en los registros de la isla. Localidades como Lei, Pau, Uri y Uta establecieron el récord de brevedad con apenas tres letras, mientras que Trinità d'Agultu e Vignola se posicionó en el extremo opuesto con un nombre de 22 caracteres. Otros nombres como Monteleone Rocca Doria o Villagrande Strisaili alcanzaron las 20 letras, evidenciando una disparidad lingüística que se repite en casi todas las categorías estadísticas.

En cuanto a la altitud, Fonni se consolidó como el punto más alto a 1.000 metros sobre el nivel del mar, seguido de cerca por Ollolai y Tonara. Esta cifra contrastó con la ubicación de Bosa, situada a solo dos metros de altura, y otros centros costeros como Palmas Arborea o Porto Torres. Estas variaciones geográficas se tradujeron también en diferencias demográficas profundas.

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La brecha demográfica entre los 75 vecinos de Baradili y la capital

La población de los municipios sardos mostró una de las brechas más pronunciadas de Italia. Cagliari lideró la tabla con 148.881 habitantes, seguida por Sassari y Quartu Sant'Elena. Sin embargo, el municipio de Baradili registró solo 75 residentes, convirtiéndose en el menos poblado de toda la región. Otros pueblos como Monteleone Rocca Doria o Soddì apenas superaron el centenar de habitantes, reflejando una realidad de pueblos casi deshabitados frente a las grandes concentraciones urbanas.

La extensión territorial también presentó gigantes y miniaturas. Sassari se extendió sobre 547,04 kilómetros cuadrados, una superficie inmensa comparada con los 2,47 kilómetros cuadrados de Modolo, el municipio más pequeño por superficie. A pesar de su reducido tamaño, Modolo no es el menos poblado, lo que genera paradojas en la gestión del territorio.

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Monserrato, el punto más densamente poblado, y el vacío del interior sardo

El cruce de estos datos arrojó la cifra de densidad habitativa, donde Monserrato arrebató el liderato a la capital. Con 2.960 habitantes por kilómetro cuadrado, Monserrato se convirtió en el punto más densamente poblado de la isla. En el polo opuesto, Semestene registró la densidad más baja con solo 3,59 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que evidencia el vacío demográfico en ciertas zonas del interior.

Finalmente, el análisis lingüístico de las iniciales confirmó la hegemonía de la letra S, presente en 74 municipios. Letras como la B y la O también tuvieron una frecuencia alta, mientras que la letra J apareció como una excepción absoluta al figurar en un solo caso. Esta recopilación de datos configuró una enciclopedia geográfica donde la unidad administrativa convive con una fragmentación de realidades sociales y espaciales.

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