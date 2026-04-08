Ideal para jubilados: el pueblo a 4 horas de Mendoza recomendado para vacaciones relajadas en la tercera edad

Quien sale de Mendoza rumbo a Valle Fértil tarda alrededor de cuatro horas en llegar, cruzando San Juan capital y tomando la Ruta 510 hacia el noreste provincial. El camino ya anticipa algo: la vegetación empieza a espesarse, los cardones se multiplican, los cerros cambian de color.

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El paraíso de sierras, aire puro y calma total a 5 horas de Mendoza, ideal para este invierno

Y cuando aparece San Agustín del Valle Fértil (la ciudad cabecera del departamento), la sensación es la de haber entrado a otro tiempo.

El pueblo tiene poco más de ocho mil habitantes en todo el departamento, lo que garantiza una calma que muchos destinos del interior prometen pero pocos cumplen.

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Las calles son tranquilas, los alojamientos variados (desde hoteles clásicos hasta cabañas rurales), y la oferta gastronómica gira en torno a lo que la región produce: chivo a la parrilla, empanadas, productos de campo . Nada de apuro, nada de multitudes.

El valle se despliega como un oasis rodeado de sierras y vegetación diversa: cardones, jarillas, cactus y algarrobos pintan un paisaje que invita a desconectarse. Para el viajero mayor que busca aire puro, paisaje auténtico y la posibilidad de moverse a su ritmo, esa descripción vale más que cualquier folleto.

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Lo que se puede de turismo sin agotarse

El primer punto ineludible es el Dique San Agustín, a minutos del centro. Un circuito de aproximadamente 2,5 kilómetros rodea el espejo de agua y permite la observación de flora y fauna, especialmente aves.

Es una caminata accesible, sin desnivel importante, ideal para la mañana temprano o el atardecer.

Para quienes prefieren quedarse más quietos, el Parque Natural Valle Fértil alberga más de 200 especies de aves entre algarrobos, mistoles y quebrachos, lo que lo convierte en un destino de referencia para el avistaje.

También vale visitar el Cristo de la Hermandad, una figura de 14 metros de altura que ofrece vistas panorámicas del valle, y el Museo Piedras del Mundo, en la localidad de Usno, donde una colección sorprendente de minerales, fósiles y hallazgos arqueológicos ocupa tres salas.

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Las cabalgatas y los paseos rurales son otra opción concreta. San Agustín brinda una variada oferta de cabalgatas, pesca, visita a sitios arqueológicos y recorridos en bicicleta. Muchos operadores locales arman recorridos cortos y adaptados, sin exigencia física mayor.

Ischigualasto: el plus que vale el viaje

A 75 kilómetros de San Agustín está el Parque Provincial Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna. Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 y reúne la secuencia completa de sedimentos continentales con abundantes fósiles del período Triásico.

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Es un lugar extraordinario que se recorre en vehículo particular con guía incluido, sin necesidad de caminar distancias largas.

Lo que pocos saben es que los jubilados nacionales acceden a una tarifa diferencial. El circuito clásico tiene un valor de $10.000 para jubilados nacionales, frente a los $40.000 que paga el público general argentino. Un detalle que no es menor.

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El recorrido dura unas tres horas, se hace en auto siguiendo a un guía, y las formaciones de arcilla gris —el Hongo, el Submarino, la Cancha de Bochas— generan una experiencia visual difícil de olvidar.

Para muchos viajeros mayores que nunca lo visitaron, conocerlo desde la tranquilidad de Valle Fértil resulta la manera ideal de hacerlo: sin las prisas del turismo masivo, con tiempo propio y a un precio accesible.