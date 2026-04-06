No todos los destinos brillan en invierno, pero Merlo logra algo distinto: se vuelve más disfrutable. Ubicada al noreste de San Luis, al pie de las sierras de los Comechingones, esta localidad combina aire puro, tranquilidad y paisajes abiertos que la convierten en una escapada ideal desde Mendoza.

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El viaje en auto ronda las cinco horas, lo justo para cambiar de ambiente sin complicaciones.

Uno de los rasgos más conocidos de Merlo es su microclima , que hace que las temperaturas sean más agradables que en otras zonas serranas. En invierno, esto se traduce en días frescos pero soleados, ideales para salir a caminar sin el calor agobiante del verano.

El paraíso de sierras, aire puro y calma total a 5 horas de Mendoza, ideal para este invierno (4)

Esa condición, sumada a la altura y a la vegetación, genera una sensación constante de bienestar. No es casual que muchos visitantes asocien el destino con descanso, desconexión y hasta mejoras en la calidad del sueño.

Merlo tiene la ventaja de adaptarse a distintos ritmos. No hace falta ser experto en trekking para disfrutarla. Hay senderos cortos, miradores accesibles y recorridos que permiten conectar con la naturaleza sin exigirse demasiado.

El paraíso de sierras, aire puro y calma total a 5 horas de Mendoza, ideal para este invierno (3)

Uno de los imperdibles es subir al Filo de los Comechingones, desde donde se obtienen vistas amplias del valle. También aparecen circuitos como Pasos Malos, con pequeñas cascadas, o zonas como Piedra Blanca, donde el entorno combina historia y paisaje.

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Para quienes buscan algo más tranquilo, alcanza con caminar por los alrededores del pueblo, sentarse en un mirador o recorrer caminos serranos con paradas frecuentes. La experiencia no pasa por hacer mucho, sino por disfrutar el entorno.

Una escapada simple, cómoda y efectiva

Otro punto fuerte de Merlo es su equilibrio. Tiene suficiente infraestructura para estar cómodo (alojamientos, gastronomía, servicios) pero sin perder esa sensación de pueblo serrano.

Eso permite armar un viaje sin estrés: salir a caminar durante el día, almorzar con vista a la sierra, descansar por la tarde y cerrar la jornada con temperaturas frescas y cielo despejado.