16 de abril de 2026 - 15:43

Fe y tradición en San Luis: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta del Cristo de la Quebrada

Nueva opción de transporte directo para los peregrinos: se suma este servicio para facilitar el traslado y participar de esta gran tradición el 1° de mayo.

Villa de la Quebrada es mucho más que un paseo, es una experiencia que combina historia y espiritualidad.

Villa de la Quebrada es mucho más que un paseo, es una experiencia que combina historia y espiritualidad.

Foto:

Agencia San Luis
Por Matías Carretero

Como cada año, la fe y la tradición se movilizan hacia la localidad de Villa de la Quebrada en San Luis, transformando este pequeño rincón puntano en el epicentro espiritual de la región. La festividad del Santo Cristo no es solo un evento religioso, sino una experiencia cultural profunda donde los visitantes pueden recorrer el imponente Vía Crucis con sus esculturas de mármol de Carrara, participar de las misas centrales y disfrutar de la gran feria popular que rodea al pueblo.

Leé además

La estructura de Moovand nace con una vocación clara de servicio para las industrias más complejas del país.

Moovand: el salto tecnológico de Andesmar que redefine la movilidad inteligente en la región

Por Matías Carretero
Esta propuesta de Andesmar busca adaptarse al ritmo de pasajeros que viajan por motivos laborales, comerciales o turísticos.

Andesmar expande su red de conectividad con nuevas rutas estratégicas que unen el país de punta a punta

Por Matías Carretero

Es una oportunidad única para quienes buscan cumplir promesas o simplemente ser parte de una de las manifestaciones de identidad regional más grandes del país.

Villa de la Quebrada es mucho más que un paseo, es una experiencia que combina historia, espiritualidad y naturaleza en un mismo recorrido. Ideal para una tarde distinta, este destino invita a redescubrir las raíces culturales de San Luis, en un entorno donde cada rincón cuenta una historia y cada paisaje transmite identidad.

Entre tradiciones centenarias y paisajes serranos, la villa es uno de los lugares imprescindibles para quienes buscan conectar con lo más profundo de la cultura sanluiseña. Ubicada al pie del cerro Tinaja, esta pequeña localidad combina paisajes serranos, tradiciones profundamente arraigadas y una historia que la convierte en un verdadero símbolo de identidad sanluiseña.

Tradición: logística pensada para el bienestar del peregrino

Para quienes deseen participar de las celebraciones sin las complicaciones logísticas que implica el traslado particular, especialmente en fechas de tan alta concurrencia, Andesmar ha diseñado un servicio especial pensado específicamente para cubrir la demanda de los mendocinos.

SENDERO-VIA-CRUCIS-9
Fe y tradición en San Luis.

Fe y tradición en San Luis.

La propuesta se centra en la optimización del tiempo de permanencia en la festividad, estableciendo una salida estratégica desde la Terminal de Mendoza a la 1:30 de la madrugada del 1° de mayo. Este horario permite a los pasajeros arribar directamente a la Fiesta del Cristo de la Quebrada en las primeras horas de la jornada, coincidiendo con el inicio de las actividades religiosas y evitando los picos de tránsito habituales en las rutas de acceso.

Guía de turismo: confort y eficiencia en el trayecto

Entendiendo que la jornada en la Villa requiere un gran esfuerzo físico, la empresa ha dispuesto para esta frecuencia una unidad de coche mixto, ofreciendo niveles de servicio cama y semi-cama. Esto garantiza que el viajero pueda descansar adecuadamente tanto en la ida como en el regreso, previsto para las 18:15 del mismo día.

Al tratarse de un servicio directo, la propuesta se transforma en una solución eficiente para grupos familiares y peregrinos individuales que buscan vivir la experiencia con la tranquilidad que el evento religioso propone.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta alianza estratégica busca consolidar el liderazgo de la compañía en el sector de transporte y logística dentro del mercado argentino.

Google es el nuevo partner tecnológico de Grupo Andesmar

Por Matías Carretero
Según tradiciones, anuncia visitas o incluso buenas noticias que podrían estar por llegar.

Cuál es el pájaro que anuncia la lluvia y por qué es buena su presencia cerca de casa

El agua y la sal en conjunto intentan calmar sensaciones incómodas día a día.

No es casual: qué significa poner un vaso de agua con sal debajo de la cama todos los días

La práctica suele acompañarse con otros hábitos.

No es para decorar: qué significado tiene una cinta amarilla en la puerta de tu propio negocio