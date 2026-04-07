El paraíso escondido a pocas horas de Mendoza que pocos conocen: ideal para una escapada de otoño sin gastar de más

Un destino de turismo accesible cerca de Mendoza, perfecto para escapadas económicas de otoño con paisajes únicos y tranquilidad asegurada.

Cuando bajan las temperaturas, el turismo de cercanía en Mendoza ofrece alternativas que combinan naturaleza, tranquilidad y precios accesibles. Para quienes buscan escapadas de otoño sin gastar de más, existe un destino que sorprende por su belleza y por lo poco conocido que resulta incluso entre los mendocinos. Se trata de un rincón rodeado de montañas, aire puro y senderos simples, ideal para desconectar de la rutina sin tener que planificar un viaje largo ni costoso.

Uno de los lugares que mejor representa esta propuesta es Manzano Histórico, ubicado en el Valle de Uco, a poco más de una hora y media de la capital provincial. Este sitio combina historia, naturaleza y espacios verdes donde el paisaje otoñal tiñe los árboles de tonos amarillos y rojizos, creando un escenario perfecto para descansar, caminar y tomar fotografías.

image Naturaleza, historia y tranquilidad en un solo lugar El principal atractivo del Manzano Histórico es su equilibrio entre servicios básicos y entorno natural. Allí se puede recorrer senderos cortos, visitar miradores naturales y disfrutar de arroyos de montaña sin necesidad de realizar trekkings exigentes. Además, la zona cuenta con áreas para picnic y espacios abiertos que permiten organizar un plan económico en contacto con la naturaleza.

Muy cerca también se encuentra Quebrada del Cóndor, otro punto poco masivo que sorprende por sus formaciones rocosas y vistas panorámicas de la cordillera. Estos lugares se destacan por mantener un perfil tranquilo incluso durante fines de semana, algo cada vez más valorado por quienes prefieren evitar destinos saturados.

image Una escapada ideal para el otoño Durante el otoño, las temperaturas más suaves hacen que los paseos al aire libre resulten más agradables. Además, al tratarse de destinos cercanos, el gasto en combustible y comidas puede reducirse considerablemente en comparación con viajes más largos.

Especialistas recomiendan llevar abrigo liviano, agua y calzado cómodo para aprovechar mejor el recorrido. También es importante respetar los senderos señalizados y cuidar el entorno natural para preservar estos espacios que todavía no han sido explotados de forma masiva. image Para quienes buscan un plan distinto, económico y rodeado de paisajes únicos, este paraíso escondido demuestra que Mendoza todavía guarda secretos perfectos para una escapada breve.