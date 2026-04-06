6 de abril de 2026 - 13:21

A 35 minutos de Mendoza: el rincón escondido con cascada natural que pocos conocen

Ideal para una escapada corta sin multitudes, con senderos simples y vistas únicas que sorprenden incluso a quienes ya recorrieron el Gran Mendoza.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: la cerraron, colocaron un candado y ya retiran otros juegos

Es inminente el retiro de la Calesita del Parque: colocaron un candado y ya retiran otros juegos
Según advierten, el mayor problema asociado a a la chince del arce no es el insecto en sí, sino el uso excesivo o inadecuado de insecticidas.

¿Son vinchucas?: insectos invaden viviendas y preocupan a los mendocinos: cómo combatirlos

Uno de los lugares que más curiosidad genera es Cascada Las Aguaditas, ubicada en una zona de piedemonte que sorprende por su geografía y su silencio. El sendero atraviesa sectores de vegetación baja, pequeñas quebradas y miradores naturales que permiten apreciar el paisaje característico del oeste argentino. La caminata es de dificultad baja a moderada, lo que la convierte en una alternativa accesible tanto para quienes tienen experiencia como para quienes desean iniciarse en esta actividad.

image

Un plan distinto muy cerca de la ciudad

Este tipo de recorridos se destaca porque ofrece una experiencia diferente sin necesidad de organizar un viaje largo. En aproximadamente 35 o 40 minutos en auto, es posible pasar del ritmo urbano a un entorno natural donde predominan los sonidos del viento y el agua. Además, el camino presenta tramos simples que permiten disfrutar del recorrido sin exigencias técnicas complejas.

Otra opción cercana que suele mencionarse entre los circuitos menos concurridos es la zona de Reserva Natural Divisadero Largo, que también ofrece senderos con formaciones geológicas llamativas y vistas abiertas del Gran Mendoza.

image

Ideal para cortar con la rutina

El crecimiento del interés por actividades al aire libre demuestra que cada vez más personas priorizan experiencias simples, económicas y en contacto con la naturaleza. Estos rincones escondidos permiten organizar planes de medio día, ideales para fines de semana o incluso para una pausa distinta durante la semana.

Los especialistas recomiendan salir temprano, llevar agua, protector solar y calzado cómodo, además de respetar los senderos señalizados para cuidar el entorno. Mendoza todavía guarda numerosos secretos naturales que esperan ser descubiertos por quienes se animan a explorar más allá de los circuitos tradicionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se dieron los primeros pasos para la conformación de un clúster olivícola en Mendoza

Mendoza avanza en la creación de un clúster olivícola para recuperar competitividad

La nueva variedad fue desarrollada por especialistas del INTA La Consulta tras 14 años de investigación.

INTA Mendoza lanza una nueva variedad de cebolla de bulbos rojos con alto rendimiento

video: brutal pelea entre mujeres en medio del show de un conocido trapero en un boliche de mendoza

Video: brutal pelea entre mujeres en medio del show de un conocido trapero en un boliche de Mendoza

El esquema contempla adelantos de coparticipación con una tasa del 15% y cancelación automática vía retenciones.

Auxilio financiero: Mendoza y 11 provincias más recibirán un adelanto de coparticipación por decreto de Milei