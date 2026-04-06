A 35 minutos de Mendoza: el rincón escondido con cascada natural que pocos conocen

Ideal para una escapada corta sin multitudes, con senderos simples y vistas únicas que sorprenden incluso a quienes ya recorrieron el Gran Mendoza.

El turismo de cercanía en Mendoza sigue sumando alternativas que invitan a descubrir paisajes poco explorados. Para quienes buscan escapadas cortas rodeadas de naturaleza, existe un trekking que combina tranquilidad, vistas panorámicas y una cascada natural que pocos conocen. Este tipo de propuestas gana cada vez más popularidad entre los amantes del trekking, ya que permite desconectar de la rutina sin viajar largas distancias ni encontrarse con grandes multitudes.

Uno de los lugares que más curiosidad genera es Cascada Las Aguaditas, ubicada en una zona de piedemonte que sorprende por su geografía y su silencio. El sendero atraviesa sectores de vegetación baja, pequeñas quebradas y miradores naturales que permiten apreciar el paisaje característico del oeste argentino. La caminata es de dificultad baja a moderada, lo que la convierte en una alternativa accesible tanto para quienes tienen experiencia como para quienes desean iniciarse en esta actividad.

image Un plan distinto muy cerca de la ciudad Este tipo de recorridos se destaca porque ofrece una experiencia diferente sin necesidad de organizar un viaje largo. En aproximadamente 35 o 40 minutos en auto, es posible pasar del ritmo urbano a un entorno natural donde predominan los sonidos del viento y el agua. Además, el camino presenta tramos simples que permiten disfrutar del recorrido sin exigencias técnicas complejas.

Otra opción cercana que suele mencionarse entre los circuitos menos concurridos es la zona de Reserva Natural Divisadero Largo, que también ofrece senderos con formaciones geológicas llamativas y vistas abiertas del Gran Mendoza.

image Ideal para cortar con la rutina El crecimiento del interés por actividades al aire libre demuestra que cada vez más personas priorizan experiencias simples, económicas y en contacto con la naturaleza. Estos rincones escondidos permiten organizar planes de medio día, ideales para fines de semana o incluso para una pausa distinta durante la semana.

Los especialistas recomiendan salir temprano, llevar agua, protector solar y calzado cómodo, además de respetar los senderos señalizados para cuidar el entorno. Mendoza todavía guarda numerosos secretos naturales que esperan ser descubiertos por quienes se animan a explorar más allá de los circuitos tradicionales.