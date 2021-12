Tom y Jerry: los 80 años de los cortos más amados y premiados

Aunque no parezca, el gato y el ratón más famosos de la historia del cine cumplen 80 años de vida. Su vigencia demuestra la pulcritud que William Hanna y Joseph Barbera le impregnaron a “Tom y Jerry” desde el primer cortometraje: la excelencia en la animación, la música incidental de Scott Bradley y una metáfora universal de la lucha del poder.

La estructura es conocida: una confrontación entre un gato de vida pomposa y un ratón inteligente pero desamparado, cuya victoria siempre es celebrada. A veces hay motivaciones más elaboradas y otras, más cercanas a la simple venganza, que sectores conservadores se encargaron de criticar cuando los personajes comenzaron a rotar en la televisión, con acusaciones de racismo por Mammy Two Shoes, afroamericana a cargo de casa y que rara vez mostraba su cara.

“Puss Gets the Boot” (1940), el primer corto. Con el paso del tiempo, la apariencia de Tom y Jerry evolucionó.

El primer corto se estrenó en los cines el 10 de febrero de 1940, pero arrastraba un desarrollo de tres años. El animador Joseph Barbera casi había sido contratado por Walt Disney para sumarse a los estudios en California, pero nunca recibió la última llamada.

Cuando se enteró que el cofundador de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, quería impulsar el área de animación, Joe se asoció a William Hanna, y juntos presentaron a dos personajes en conflicto permanente.

Al principio, Bill y Joe pensaron en un zorro y un perro, pero se decidieron por un gato y un ratón. No tan convencido de la idea, Fred Quimby, por entonces jefe del departamento de cortometrajes de MGM, aceptó a quienes en un principio conocimos como Jasper y Jinx. El corto debut se tituló "Puss Gets the Boot" (El gato se gana el zapatazo) y estableció las tres bases de los 161 cortos producidos hasta la fecha: persecuciones sin fin, humor negro y la prescindencia de diálogo.

Hanna y Barbera nunca tuvieron un guión de antemano, siempre trabajaron en la historia mientras dibujaban escenas.

Si bien aquel primer corto fue nominado al Oscar, recién en 1943 con "The Yankee Doodle Mouse" -Tom y Jerry peleándose con pirotecnia cual Segunda Guerra Mundial-, Hanna y Barbera alzaron la estatuilla dorada. Y le siguieron otras seis hasta mediados de los '50.

El perro Spike, uno de los personajes frecuentes.

Entre las películas premiadas figuran "Mouse Trouble" (1944), con Tom fallando en los consejos de un libro para capturar al ratón; "Quiet Please!" (1945), con Jerry provocando a Tom para que haga ruido e interrumpa la siesta del perro Spike; "The Cat Concerto" (1946), con Jerry sembrando caos en el show de piano de Tom; "The Little Orphan" (1948), con la introducción del pequeño Nibbles en Acción de Gracias; la parodia "The Two Mouseketeers" (1952), con Tom decapitado fuera de cámara; y la maravillosa "Johann Mouse" (1953), con el gato aprendiendo música para seducir (y atrapar) al ratón bailarín.

“The Two Mouseketeers” (1952), uno de los siete cortos que ganó el Oscar.

Tom y Jerry se pelearon por un trozo de queso y un plato de leche, jugaron al bowling, devolvieron un león a la jungla, le provocaron hipo al cachorro de Spike, se pelearon por un patito, se enfrentaron al gato Butch, se cruzaron con Droopy, cuidaron la casa de una bruja, visitaron el Lejano Oeste, viajaron a Nápoles y hasta llegaron al espacio exterior.

Con el paso del tiempo, los cortos desarrollaron un tono más rápido, enérgico y violento inspirado en el trabajo del colega de MGM, Tex Avery, y pasaron por varios formatos, incluso el legendario CinemaScope. Fueron obvios los cambios en la apariencia de Tom y Jerry hasta alcanzar, por ejemplo, un gato con pelaje azulado, delgado y bípedo.

Apertura de “Tom y Jerry” en CinemaScope.

Hanna y Barbera nunca tuvieron un guión de antemano, siempre trabajaron en la historia mientras dibujaban escenas. Cada uno de sus cortos demandaba 50 mil dólares y seis semanas de trabajo, lo que más temprano que tarde llevó a la repetición de las caricaturas.

El boom de la TV propulsó el cierre del estudio de animación de MGM en 1957, lo que dio un nuevo rumbo para el gato y el ratón. Entre 1960 y 1962, la producción de 13 cortos se realizó a bajo costo en Checoslovaquia, a través de Rembrandt Films, con dirección de Gene Deitch. No es la etapa más recordada de "Tom y Jerry", pero muchos fanáticos -entre los que se incluye este autor- celebran el tono surrealista.

Etapa Gene Deitch: la más surrealista para Tom y Jerry.

Luego irrumpió Chuck Jones, quien aportó su cuota ya vista en los Looney Tunes, incluso con obvias similitudes en las peleas de Tom y Jerry con el Coyote y el Correcaminos.

Etapa Chuck Jones: Tom y Jerry al estilo Looney Tunes.

Todas las caricaturas del gato y el ratón empezaron a exhibirse en TV para 1965, desatando una franquicia de películas, cómics y series de poco calibre, mucho diálogo y tono políticamente correcto: muchas veces Tom y Jerry eran amigos y rara vez funcionaba. Aunque para entonces Hanna y Barbera ya habían consagrado su legado con "Los Picapiedra", "Los Supersónicos", "Scooby-Doo", "La hormiga atómica", "Jonny Quest" y "El oso Yogui".

Pese al fallecimiento de Hanna en 2001, Barbera dirigió un cortometraje más, "The Karate Guard", en 2005. A Joe siempre le cuestionaron su resistencia a los cambios en las técnicas de animación, pero nadie discute la influencia en sus sucesores.

Para el año 2000, la animación se mostraba rebelde y más irreverente que nunca. The Guardian le preguntó a Barbera qué pensaba de "Los Simpson" y de Tomy y Daly: "Ya hice una familia con 'Los Picapiedra', pero su material es bueno. Lo celebro. ¿Y 'South Park'? Parece que todos los que no saben dibujar tienen una serie de televisión".

Hanna-Barbera, la dupla que cambió la animación.

Actualmente, Warner Bros. Animation maneja la batuta de los personajes, con algunos programas renovados para los canales Cartoon Network y Boomerang y películas para el mercado hogareño. Para diciembre de 2020 se espera el estreno de un filme live-action, aunque más allá del protagónico de Chloë Grace Moretz y Michael Peña nada se ha visto.