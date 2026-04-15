McDonald's sorprende con Archie, el accesorio gamer para comer sin dejar el joystick

La cadena de comida rápida McDonald's presentó un novedoso accesorio pensado idealmente para el universo gamer. Se trata de Archie , un dispositivo que permite mantener en movimiento los joysticks del control mientras el usuario se toma una pausa para comer.

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El invento apunta a resolver un problema habitual entre los jugadores: la necesidad de interrumpir la partida cada vez que consumen alimentos. Con este complemento, el personaje del videojuego continúa desplazándose de manera automática, evitando cortes en la experiencia de juego.

El dispositivo es un pequeño elemento físico que se acopla al mando y une los dos joysticks analógicos , generando un movimiento constante. De esta manera, el juego sigue en marcha aunque el usuario no esté manipulando el control.

El accesorio fue desarrollado por la agencia TBWAIstanbul y lanzado por McDonald's Turquía como parte de una estrategia creativa orientada a la comunidad gamer .

Además de su funcionalidad, el diseño —inspirado en los tradicionales arcos dorados de la marca— busca reforzar la identidad visual de la compañía en un terreno donde la competencia por la atención del público es cada vez más intensa.

Marketing y tecnología: la apuesta de la marca

El lanzamiento de Archie no solo responde a una necesidad práctica, sino que se enmarca dentro de una política más amplia de innovación. En los últimos años, McDonald's incorporó tecnologías como reconocimiento de voz en pedidos, automatización y robots en locales.

En este caso, el accesorio forma parte de una propuesta comercial específica: se incluye dentro de un menú promocional dirigido a gamers, que combina productos clásicos con una experiencia diferencial.

Por el momento, no se confirmó si este dispositivo será distribuido en otros mercados, aunque su impacto inicial ya generó repercusión en el mundo digital.