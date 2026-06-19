Lanzan YouTube Shopping en Argentina en alianza con Mercado Libre: qué es y cómo funciona

YouTube ha anunciado oficialmente la llegada de YouTube Shopping a Argentina , lo que marca un hito en la forma en que los creadores de contenido locales pueden monetizar sus recomendaciones.

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Esta expansión se realiza a través de una alianza exclusiva con Mercado Libre , el ecosistema de comercio electrónico más grande de la región, permitiendo a los creadores conectar directamente con sus audiencias y transformar la influencia en ventas reales.

El funcionamiento del programa de afiliados es sencillo e interactivo. Los creadores elegibles pueden etiquetar productos específicos en sus videos tradicionales, Shorts o transmisiones en vivo. Cuando un espectador hace clic en un producto etiquetado, puede completar la compra directamente en Mercado Libre mientras el video continúa reproduciéndose en segundo plano, evitando interrupciones molestas.

En el formato de YouTube Shorts , se han implementado "stickers de Shopping" que facilitan el acceso directo al catálogo de productos sin necesidad de navegar por la descripción o los comentarios del video. Para acceder a esta herramienta, los creadores deben habilitar la función desde la pestaña de Ingresos en YouTube Studio . El beneficio económico para el creador se basa en un sistema de comisiones que pueden alcanzar hasta el 15% , dependiendo de la categoría del artículo vendido.

YouTube Shopping llega a Argentina y le permite a los creadores de contenidos vender sus productos a través de Mercado Libre.

Para ser parte de este programa en Argentina, YouTube ha reducido los criterios de elegibilidad , permitiendo que canales con un mínimo de 500 suscriptores puedan unirse. Además, el canal debe formar parte del Programa de Socios de YouTube y no tener faltas activas por incumplimiento de las normas de la comunidad.

El lanzamiento responde a una tendencia creciente de consumo visual. Según datos de la plataforma, en 2025 se consumieron más de 40.000 millones de horas de videos relacionados con compras a nivel global. En Argentina, una encuesta de Ipsos reveló que el 87% de los consumidores que utilizan Google o YouTube en su proceso de compra tienen altas probabilidades de volver a elegir la misma marca.

Llega la "Creator Economy"

La llegada de YouTube Shopping al país busca profesionalizar la "Creator Economy" local. Daniela Guerra, líder de Creadores y Responsabilidad para YouTube Hispanoamérica, expresó: "Los creadores son el corazón de YouTube, y nuestra prioridad es ayudarlos a construir negocios sostenibles. Al traer nuestro Programa de Afiliados a México y Argentina, y sumar a Mercado Libre como nuestro socio, estamos fortaleciendo la conexión entre los creadores, sus fans y las marcas que aman, convirtiendo las recomendaciones de confianza en un crecimiento real para todos”.

YouTube Shopping llega a Argentina YouTube lanzó en Argentina su programa que permite comercializar productos sin interrumpir la visualización de videos.

Por su parte, Renata Gerez, directora de Social Commerce en Mercado Libre, destacó el valor de la integración tecnológica y comercial: “La Creator Economy funciona cuando creadores, audiencia y herramientas colaboran para transformar la influencia en ventas reales. Es ahí donde esta integración marca la diferencia: YouTube ofrece contenido, comunidad y un espacio de descubrimiento; Mercado Libre aporta un catálogo robusto, confianza y una plataforma diseñada para convertir visitas en compras. Juntos, hacemos posible que los creadores moneticen de manera más efectiva sus recomendaciones y que las marcas conecten mejor con compradores realmente interesados”.

Con esta incorporación, Argentina se une a México y a Brasil como los mercados latinoamericanos que ya cuentan con esta herramienta de integración de comercio electrónico.