Global Game Jam lanza un evento en Mendoza para crear un videojuego desde cero en solo 48 horas: cómo anotarse

La propuesta está dirigida para mayores de 18 años y no requiere conocimientos previos de programación. Los participantes trabajaran en equipos para realizar el juego.

Desde el próximo 30 de enero al 1 de febrero se realiza el Global Game Jam Mendoza 2026. 

Mendoza será nuevamente sede de la Global Game Jam 2026, el evento de creación de videojuegos más grande del mundo, que se realiza de manera simultánea en más de 100 países. Sin embargo, nuestra provincia se ha consolidado como una de las sedes más importantes del evento a nivel internacional.

En su edición 2025, reunió a más de 120 participantes, posicionándose primera en Argentina y séptima en Latinoamérica en cantidad de asistentes.

La Global Game Jam Mendoza 2026 es organizada por MEGA – Mendoza Gamedevs en conjunto con Globant, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de la Provincia de Mendoza, el MENDOZA GAME HUB y la ayuda de diversas empresas que impulsan el desarrollo de la industria creativa y tecnológica en la provincia.

La temática busca incluir a personas de distintos perfiles: arte, diseño, música, escritura, programación . A través de un dinámica de trabajo en equipo, podrán crear un videojuego (o incluso un juego de mesa) desde cero. El tema sobre el que se tratará el juego es a partir de un acertijo que el grupo debe revelar al comenzar el evento.

El propósito de la propuesta no es competir, por lo que no hay jurados, ni hay premios. El objetivo central es que lo participantes puedan crear, aprender y experimentar.

La Global Game Jam no es solo para especialistas. De hecho, muchos de quienes participan por primera vez llegan sin experiencia previa y descubren allí su primer contacto real con el desarrollo de juegos. El evento funciona como una puerta de entrada al mundo creativo y tecnológico, con un fuerte énfasis en el trabajo colaborativo.

El evento también funciona como un espacio de encuentro: se forman equipos, se prueban ideas, se aprende haciendo y se generan vínculos que muchas veces continúan más allá del evento. Para muchos participantes, es el primer paso hacia proyectos creativos, estudios independientes o nuevas oportunidades profesionales.

Cómo inscribirse a esta actividad

Para unirse al evento no es necesario tener conocimientos en el área de programación y tampoco haber hecho un videojuego antes. El único requisito es ser mayor de 18 años, tener curiosidad y ganas de crear.

Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita a través de este enlace. La fecha límite para unirse es el 20 de enero.

