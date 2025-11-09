9 de noviembre de 2025 - 17:15

Gemini revoluciona Google Maps: cómo planificar tus rutas y recibir consejos por voz

La inteligencia artificial de Google llega a Maps con comandos de voz, respuestas visuales y sugerencias automáticas, a través de Gemini.

Google Maps incorpora funciones nuevas con Gemini

Foto:

Gentileza
Por Redacción

La integración de Gemini transforma Google Maps en un asistente inteligente capaz de interpretar el lenguaje natural y brindar recomendaciones en tiempo real. Los usuarios podrán consultar, por ejemplo, si hay restaurantes, tiendas o estaciones de servicio cerca de su trayecto y confirmar su destino simplemente diciendo: “Vamos allá”.

Por Redacción
Con esta actualización, Google busca que Maps funcione como un copiloto virtual, ofreciendo información precisa sobre puntos de interés y permitiendo interactuar sin apartar las manos del volante ni la vista del camino.

Entre las mejoras más notables, Gemini sustituye las clásicas indicaciones de distancia —como “gira en 150 metros”— por instrucciones basadas en referencias visibles. Así, la app puede decir gira a la izquierda después del próximo McDonald’s, mostrando el punto de referencia directamente en el mapa.

Además, la IA de Google habilita nuevas funciones dentro de la aplicación: agregar eventos al calendario, reportar accidentes, gestionar citas o recibir alertas de tráfico, incluso cuando la navegación no esté activa. Estas capacidades amplían el uso cotidiano de Maps y lo convierten en una herramienta más completa para organizar desplazamientos y actividades.

Nuevas incorporaciones de Gemini

Otra incorporación destacada es la función Lens con Gemini, que permite apuntar la cámara del teléfono hacia un local o edificio y obtener información instantánea sobre el lugar. De esta manera, los usuarios pueden descubrir qué hay alrededor sin necesidad de escribir o buscar manualmente.

Las nuevas herramientas comenzarán a implementarse gradualmente en Android, iOS y Android Auto, fortaleciendo el papel de Google Maps como una plataforma de movilidad inteligente, adaptable y guiada por inteligencia artificial.

Además, Gemini incorporará mejoras en la personalización de rutas según los hábitos del usuario. Con el tiempo, la IA aprenderá las preferencias de cada conductor —como horarios frecuentes, destinos habituales o tipos de camino elegidos— y ofrecerá trayectos optimizados que se adapten a su rutina diaria o estado del tráfico en tiempo real.

Desde Google anticipan que la integración total con Gemini será progresiva y estará acompañada por actualizaciones de seguridad y privacidad. La compañía aseguró que las consultas de voz y los datos de navegación estarán protegidos bajo sus políticas de confidencialidad, priorizando el control del usuario sobre la información recopilada por el sistema.

Por María Jesús Abril