El nuevo formato de video de Instagram que descolocó a los usuarios: cómo funciona

Instagram , una de las redes sociales más influyentes a nivel global, sorprendió al mundo del marketing y a los creadores de contenido con la introducción de un nuevo formato de video .

La plataforma, conocida por su enfoque en la experiencia visual, lanzó un nuevo tamaño, lo que supone un cambio radical en sus paradigmas habituales.

Esta nueva medida rompe con la idea de que el contenido debe ocupar toda la pantalla para captar la atención del usuario, un concepto que la misma red social ha promovido por años. La decisión ha generado un intenso debate entre los creadores de contenido, quienes ahora deberán adaptar sus estrategias para este nuevo formato.

La resolución usada es 5120×1080 píxeles, con una relación de aspecto de casi 5:1 . Es decir, casi cinco veces más ancho que alto.

Para ponerlo en perspectiva, estos son los tamaños que forman parte de las guías oficiales de Instagram en 2025 para publicación de contenidos:

-Publicación vertical: 1080×1440 px (4:5).

-Cuadrada: 1080×1080 px (1:1).

-Horizontal clásico: 1080×566 px (16:9).

-Reels e Historias: 1080×1920 px (9:16).

Por qué cambiar el tamaño de videos en Instagram

La plataforma no ha dado explicaciones oficiales sobre el motivo de esta drástica modificación, pero los expertos en marketing digital sugieren que podría ser un intento de ofrecer una experiencia más diversa y menos intrusiva, o incluso una prueba para futuros cambios en la interfaz de la red social.

¿Se puede hacer la nueva medida para Instagram desde el celular?

La respuesta rápida a este interrogante es simple: no se pueden editar videos así en un teléfono.

Los editores móviles más populares, como CapCut de TikTok o el editor interno de Instagram, solo ofrecen formatos predefinidos (1:1, 16:9, 4:5, 9:16). Para trabajar con 5120×1080 hay que usar un editor profesional en computador, como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro o DaVinci Resolve.