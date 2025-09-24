24 de septiembre de 2025 - 08:57

El nuevo formato de video de Instagram que descolocó a los usuarios: cómo funciona

Una de las redes sociales más populares cambia su estrategia y lanza un nuevo formato de video.

¿Nuevo formato?, la actualización de Instagram que descolocó a los usuarios

¿Nuevo formato?, la actualización de Instagram que descolocó a los usuarios

Foto:

Web
Por Daniela Leiva

Instagram, una de las redes sociales más influyentes a nivel global, sorprendió al mundo del marketing y a los creadores de contenido con la introducción de un nuevo formato de video.

Leé además

confeso todo: karina jelinek explico la verdadera razon por la que se separo de flor parise

Confesó todo: Karina Jelinek explicó la verdadera razón por la que se separó de Flor Parise

Por Redacción Espectáculos
nadie lo puede creer: jimena baron mostro su cambio fisico a 2 meses de ser mama

Nadie lo puede creer: Jimena Barón mostró su cambio físico a 2 meses de ser mamá

Por Redacción Espectáculos

La plataforma, conocida por su enfoque en la experiencia visual, lanzó un nuevo tamaño, lo que supone un cambio radical en sus paradigmas habituales.

Esta nueva medida rompe con la idea de que el contenido debe ocupar toda la pantalla para captar la atención del usuario, un concepto que la misma red social ha promovido por años. La decisión ha generado un intenso debate entre los creadores de contenido, quienes ahora deberán adaptar sus estrategias para este nuevo formato.

Las medidas exactas de los nuevos videos de Intagram

La resolución usada es 5120×1080 píxeles, con una relación de aspecto de casi 5:1. Es decir, casi cinco veces más ancho que alto.

1

Para ponerlo en perspectiva, estos son los tamaños que forman parte de las guías oficiales de Instagram en 2025 para publicación de contenidos:

-Publicación vertical: 1080×1440 px (4:5).

-Cuadrada: 1080×1080 px (1:1).

-Horizontal clásico: 1080×566 px (16:9).

-Reels e Historias: 1080×1920 px (9:16).

Por qué cambiar el tamaño de videos en Instagram

La plataforma no ha dado explicaciones oficiales sobre el motivo de esta drástica modificación, pero los expertos en marketing digital sugieren que podría ser un intento de ofrecer una experiencia más diversa y menos intrusiva, o incluso una prueba para futuros cambios en la interfaz de la red social.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Osmar Portilho (@josmi)

¿Se puede hacer la nueva medida para Instagram desde el celular?

La respuesta rápida a este interrogante es simple: no se pueden editar videos así en un teléfono.

Los editores móviles más populares, como CapCut de TikTok o el editor interno de Instagram, solo ofrecen formatos predefinidos (1:1, 16:9, 4:5, 9:16). Para trabajar con 5120×1080 hay que usar un editor profesional en computador, como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro o DaVinci Resolve.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mejor descargador de destacados de instagram: 6 opciones en 2025

Mejor descargador de destacados de Instagram: 6 opciones en 2025

Por Redacción
asi se ve hoy rosario, la hija de abel pintos y mora calabrese que cumplio 1 ano

Así se ve hoy Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese que cumplió 1 año

Por Redacción Espectáculos
Con simples pasos se puede actuar rápidamente y evitar que el líquido arruine componentes internos.

Solo 5 pasos: cómo salvar la computadora portátil después de que le caiga líquido al teclado

Por Lucas Vasquez
Usuarios de todo el mundo denuncian que el iPhone 17 se raya y se despinta con facilidad, sobre todo en los modelos azul y naranja.

"ScratchGate": el escándalo que sacude a Apple por la llamativa falla en su nuevo iPhone 17 Pro

Por Redacción