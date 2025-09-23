23 de septiembre de 2025 - 20:48

Confesó todo: Karina Jelinek explicó la verdadera razón por la que se separó de Flor Parise

La modelo confesó que su publicación fue debido a un enojo pasajero. Habló sobre su relación con las redes sociales.

Karina Jelinek
Por Redacción Espectáculos

Sin embargo, la publicación fue eliminada al poco tiempo y reemplazada por otra en la que se leía “Ok te perdono…” junto a la foto de una torta, lo que reavivó las especulaciones sobre una reconciliación.

Karina Jelinek

En diálogo con LAM (América TV), Jelinek explicó que el mensaje surgió tras un enojo pasajero. “Ese día salí de Tequila… lo que había publicado, me hago cargo”, relató a Santiago Riva Roy. Según detalló, la discusión se dio porque Parise decidió quedarse en la fiesta mientras ella quiso retirarse antes. “Me enojé por eso. Cosa que al otro día dije: ‘No fue tan grave, ya está, ya pasó’. Eso, nada más”, afirmó la modelo, restándole importancia al conflicto.

Su forma de expresar sus sentimientos en redes sociales

Durante la entrevista, Jelinek también habló de su costumbre de volcar emociones en redes sociales sin medir el alcance de sus palabras. “Yo a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales. Digo: ‘No, ¿qué dije?’ Pero es como que la gente me acompaña, son como mis psicólogos. Yo escribo y recibo respuestas”, expresó. Al mismo tiempo, subrayó que prefiere no exponer en detalle su relación porque considera que los problemas de pareja son comunes a todos: “Fue una interna, una peleíta que todos tenemos. Con nuestras familias nos peleamos todos, con nuestros amigos también”.

Consultada sobre la posibilidad de casarse con Flor Parise, tema que había circulado en los medios meses atrás, Jelinek no dio certezas: “No sé, yo qué sé, capaz sí, capaz no”. Recordó que la propuesta había surgido de manera espontánea y mencionó la idea de una ceremonia simbólica en Tulum, inspirada en rituales mayas y en celebraciones como las de Las Vegas, a partir de la oferta de un amigo que posee un hotel en la zona.

Su convivencia con Flor Parise

La modelo también habló de su convivencia con Parise en su casa de Palermo, donde vive desde hace un año y medio. Evitó referirse a los límites dentro de la relación, reafirmando su decisión de mantener cierta reserva sobre su vida privada. “Yo no quiero hablar de con quién estoy o con quién dejo de estar. Soy Karina Jelinek hace veinte años. Tengo mi nombre y cada una es como es. Nicole es Nicole, Pampita… Todas somos marcas registradas, únicas”, sostuvo.

Jelinek reconoció que tanto ella como su pareja pueden tener actitudes “tóxicas” en determinados momentos, aunque evitó dar más detalles. “Todos somos tóxicos y yo por ahí, bueno, la vida misma”, concluyó.

