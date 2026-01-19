19 de enero de 2026 - 21:55

Crean un robot que gesticula y mueve los labios al igual que un humano

Aprendió a imitar gestos humanos observándose en el espejo y analizando videos de YouTube.

Emo, el primer robot que imita los gestos faciales de las personas al hablar o cantar.&nbsp;

Emo, el primer robot que imita los gestos faciales de las personas al hablar o cantar. 

Foto:

Por Redacción

Por primera vez, se creó un robot capaz de realizar gestos faciales humanos de una manera totalmente realista. Se trata de Emo, un autómata construido por Ingenieros de la universidad de Columbia, diseñado específicamente0 para aprender y replicar movimientos de labios al momento de hablar y cantar.

Leé además

Se abren las inscripciones para una escuela de verano que con tan solo 6 clases los chicos podrán crear su propio compañero robótico. 

Con tan solo 6 clases, chicos desde los 10 años podrán crear su propio "compañero robótico": cómo anotarse

Por Redacción
El Smart TV Samsung de 50” se consigue en Chile a menos de la mitad del precio que figura en tiendas oficiales argentinas.

Smart TV Samsung: cuánto sale en Chile uno de 50 pulgadas y 4K

Por Melisa Sbrocco

Emo no es un modelo que posee cuerpo completo, sino que se trata de un rostro robótico realista cubierto de piel de silicona. El objetivo principal de este proyecto es reducir la imagen de los robots que parecen casi humanos, pero sus movimientos faciales no logran sincronizarse de forma natural con su voz.

Embed - A Robot Learns to Lip Sync

El robot que imita gestos de humanos

Este robot tiene 26 motores faciales controlados de forma independiente. Estos mecanismos permiten que el autómata gesticule al igual que las personas. Es capaz de recrear las configuraciones bucales necesarias para producir 24 consonantes y 16 vocales, elementos fundamentales para una comunicación verbal

En un nuevo estudio publicado en la revista Science Robotics, los investigadores explican que Emo no sigue reglas de programación rígidas, sino que utiliza el aprendizaje observacional.

En primer lugar, aprendió a usar sus 26 motores faciales observando su propio reflejo en el espejo. Luego su capacidad de imitación del movimiento labial se debe a que paso varias horas observando videos de YouTube.

Esto ha logrado que Emo aprenda a sincronizar los labios en idiomas como inglés, francés, chino y árabe.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los Huawei FreeClip 2 se destacan por su formato open-ear, pensado para un uso cómodo durante todo el día.

Auriculares Huawei FreeClip 2: cuánto salen en Chile los audifonos inalambricos de moda

Por Melisa Sbrocco
La diferencia de precios entre Chile y Argentina vuelve a poner a estos anteojos de sol en el centro de las compras tecnológicas.

Lentes inteligentes con Meta: cuánto salen en Chile los anteojos de sol que filman y tienen IA

Por Melisa Sbrocco
Apple y Google acordaron una alianza estratégica para potenciar a Siri y Apple Intelligence, la IA del iPhone

La inédita alianza de Google y Apple para potenciar a Siri: quieren ganarle a ChatGPT

Por Redacción
¿Te has muerto?: cómo funciona la insólita aplicación China que es furor y desató un amplio debate.

"¿Te has muerto?": cómo funciona la insólita aplicación China que es furor y desató un amplio debate

Por Redacción