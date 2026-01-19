Crean un robot que gesticula y mueve los labios al igual que un humano

Aprendió a imitar gestos humanos observándose en el espejo y analizando videos de YouTube.

Emo, el primer robot que imita los gestos faciales de las personas al hablar o cantar.

Por primera vez, se creó un robot capaz de realizar gestos faciales humanos de una manera totalmente realista. Se trata de Emo, un autómata construido por Ingenieros de la universidad de Columbia, diseñado específicamente0 para aprender y replicar movimientos de labios al momento de hablar y cantar.

Emo no es un modelo que posee cuerpo completo, sino que se trata de un rostro robótico realista cubierto de piel de silicona. El objetivo principal de este proyecto es reducir la imagen de los robots que parecen casi humanos, pero sus movimientos faciales no logran sincronizarse de forma natural con su voz.

Este robot tiene 26 motores faciales controlados de forma independiente. Estos mecanismos permiten que el autómata gesticule al igual que las personas. Es capaz de recrear las configuraciones bucales necesarias para producir 24 consonantes y 16 vocales, elementos fundamentales para una comunicación verbal

En un nuevo estudio publicado en la revista Science Robotics, los investigadores explican que Emo no sigue reglas de programación rígidas, sino que utiliza el aprendizaje observacional.

En primer lugar, aprendió a usar sus 26 motores faciales observando su propio reflejo en el espejo. Luego su capacidad de imitación del movimiento labial se debe a que paso varias horas observando videos de YouTube.

Esto ha logrado que Emo aprenda a sincronizar los labios en idiomas como inglés, francés, chino y árabe.