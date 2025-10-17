ChatGPT se pone picante: una nueva actualización permitirá generar conversaciones con contenido erótico

La inteligencia artificial (IA) ha logrado insertarse en diversos ámbitos, incluída la industria del contenido para adultos . Una futura actualización de ChatGPT podría permitir interacciones mucho más libres, como la generación de contenido erótico para los usuarios verificados.

Desde hace un tiempo se observa esta llegada de la IA la industria. En OnlyFans , plataforma que revolucionó la monetización del contenido para adultos, comenzó a utilizar inteligencia artificial reemplazar a los llamados chatters , trabajadores que gestionan los mensajes privados entre creadores y seguidores.

Sin embargo, los creadores de contenido también se han visto amenazados, ya que la IA facilita la generación de pornografía personalizada y adopta un 'modo sexy' en chatbots.

Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI, anunció a través de su cuenta de X una futura actualización a partir de diciembre que flexibizará ciertas políticas de la plataforma: “ En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de manera más completa y como parte de nuestro principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos”, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados,” posteó Altman.

El director ejecutivo reconoció que en el pasado habían hecho que ChatGPT fuera "bastante restrictivo" para abordar problemas de salud mental. Sin embargo, afirmó que pudieron solucionar los inconvenientes: "Hicimos que ChatGPT fuera bastante restrictivo para asegurarnos de tener cuidado con los problemas de salud mental. Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del problema, queríamos corregirlo. Ahora que hemos podido mitigar los graves problemas de salud mental y tenemos nuevas herramientas, vamos a poder relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos.”

Por lo tanto, en diciembre, a medida que OpenAI implemente el control parental de una manera más completa, permitirá el contenido erótico para adultos verificados.

Aunque aún no está claro qué material se calificará como erótico permitido, la medida representa un gran cambio en la política de OpenAI, que anteriormente prohibía dicho contenido en la mayoría de los contextos.

Nuevas versiones en ChatGPT

Sumado al futuro lanzamiento para diciembre, Altman agregó que planean otra actualización previa: “En unas semanas, planeamos lanzar una nueva versión de ChatGPT que permite a los usuarios tener una personalidad más parecida a la que les gustaba de 4o (¡esperamos que sea mejor!). Si quieres que tu ChatGPT responda de forma muy humana, use muchos emojis o se comporte como un amigo, ChatGPT debería hacerlo (pero solo si lo deseas, no porque estemos maximizando el uso).”