Tarjetas de crédito: crece el endeudamiento y la morosidad en los pagos

Las tarjetas de crédito se ha convertido cada vez más en un salvavidas para las familias que no llegan a fin de mes. Así, al tiempo que crece el pedido de financiamiento también se ha incrementado la mora en función de distintos relevamientos específicos. Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se destacó que en marzo durante el primer trimestre de 2025 creció el crédito al sector privado un 10,4%. En tanto, durante el mismo lapso el coeficiente de mora de las financiaciones a las familias se ubicó en 3,3% (+0,3 p.p. mensual).

En una línea similar, uno de los últimos informes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) señaló que la morosidad de crédito de las personas ha aumentado y que en febrero se registró una suba de 0,02 puntos porcentuales. Esto implica una mora de 2,9% y una acumulación de 0,3 puntos interanuales. La mayor alza se dio en las tarjetas de crédito . En este sentido, el economista de International Valeu Group, Daniel Garro , destacó que ha habido un crecimiento de la mora, lo que si bien no es todavía preocupante sí es un dato para tener en cuenta.

Consumo general / Supermercado / Compras Hubo un leve repunte en el consumo general.

En la actualidad, hay un promedio de tres tarjetas por familia por lo que no solo subió el endeudamiento de los hogares sino también la mora. “Hay un atraso cada vez mayor en el pago de resúmenes y calculamos que en Mendoza hay un atraso en el pago de tarjetas de crédito en torno al 5 y el 8 por ciento”, puntualizó el economista de José Vargas. Agregó que las tarjetas se han transformado en herramientas financieras necesarias para que los mendocinos lleguen en mejores condiciones a fin de mes debido a que el salario real todavía continúa por debajo de la suba de precios de bienes y servicios.

Perspectivas

El último dato publicado por la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) mostró que en mayo de 2025 las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual del 2,9% a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un descenso del 0,7% respecto a abril más allá que en el acumulado se registró una suba del 11%. No hace falta recordar que el 2024 el consumo estuvo por el piso por lo que dicha mejora no alcanza a recuperar lo perdido.

Para Daniel Garro, el aumento del crédito vía tarjeta de créditos y préstamos personales acompañado por el crecimiento en el pago mínimo y de la morosidad lleva a una suerte de círculo vicioso. Al no poder abonar el total, la deuda crece en intereses y puede tornarse cada vez más difícil de pagar. “No es algo terrorífico, pero si es un aumento importante”, opinó Garro. Desde su punto de vista, esta situación se debió a dos motivos. Por un lado, las personas continuaron con la inercia de una deuda sin poder frenarla ni percibir que el contexto cambió.

“Pese a que la inflación no subió tanto, el gasto en servicios públicos se incrementó en todas las familias debido a la quita de subsidios”, comentó el economista. Si bien la reestructuración de precios todavía no termina, esto impacto en las cuentas de los hogares que vieron cómo con los mismos consumos se abultaba la cuenta de la luz, el gas, el agua, transporte, internet, celular, etc. “Por eso la mejora del consumo masivo todavía muestra cierta flaqueza pese a que se recuperado la venta de autos, motos y electro”, señaló Garro quien recomendó comprender los nuevos tiempos que corren.