Susana Giménez cumple 81 años y prepara un gran festejo en Miami: los detalles

Susana Giménez confesó que el gran amor de su vida sigue vivo: Yanina Latorre no dudó en revelar quién es

Entre los invitados aparece Alejandro “Marley” Wiebe , pero todo dependerá de su nueva hija Milenka, que está cumpliendo un mes de nacida y aún no ha podido viajar por sus revisiones con profesionales.

Además, Susana tiene previsto pasar viajar para pasar unos días en Nueva York y no se descarta que volverá a festejar con otros amigos pero de un modo más privado.

“No me vengas con el conventillo porque me aburro. Ya me aburre, ya está. Pienso en las nenas porque los conozco, son divinos los chicos...”, expresó Susana, al ser consultada por la cámara de LAM, sobre la revolución mediática que generó el escandaloso divorcio de Wanda y Mauro.

“Deben sufrir porque era un hogar muy bueno el que tenían. Yo le tengo cariño a Wanda, es simpática, loca, me divierte”, agregó, sobre la preocupación que tiene por estos días y que involucra a Isabella, Francesca, Benedicto, Valentino y Constantino, los hijos de la conductora de Bake Off Famosos.