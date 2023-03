Youtubers mendocinos: del auge a la transformación en 18 años de videos y contenido

Pasaron 18 años de su lanzamiento y YouTube se sigue codeando con las grandes plataformas de contenido audiovisual, aunque ha ido perdiendo la exclusividad que supo ejercer en su auge. En la provincia hubo comunidades y muchos creadores de contenido, pero la era de los youtubers mendocinos parece haber pasado y hoy sólo quedan los últimos bastiones, entre algoritmos, monetización y competencias que cada vez exigen más.

El mundo del entretenimiento, la era digital y la producción audiovisual cambió por completo aquel 14 de febrero de 2005 en que comenzó a estar online YouTube. Por primera vez en la historia había un sitio web dedicado exclusivamente a compartir videos y, lo más importante, de manera fácil y rápida.

Todo el planeta celebró y se asombró con el video de uno de sus creadores, Jawed Karim, que el 23 de abril de ese año subió el que es conocido como “el primer video de YouTube”. En él, el joven aparece en cámara 19 segundos mientras está en un zoológico, por lo que lo tituló “Me at the zoo”.

Pasaron los años y YouTube llegó rápidamente a todo el mundo, con innovaciones permanentes para mejorar la experiencia del usuario y, claro, atraer más público también. En Mendoza fueron varios los que se subieron a la ola y aprovecharon los vientos a favor, como Julianero vlogs, Facku Braga y Los Mamelucas, tres de los canales estrellas durante mucho tiempo.

Otro de ellos es Lautaro Vera, un maipucino que actualmente tiene 340.000 suscriptores. “Cuando empecé tenía 16 años. Con mis amigos empezamos sin querer porque hicimos un video para un trabajo de la escuela”, contó a Los Andes. Durante tres años el grupo de compañeros continuó haciendo contenido, siempre con el humor como estandarte, aunque “en ese momento no se subían tantas cosas como ahora”, advirtió.

“La empezamos a flashear porque nos salía que nos veían de un montón de países y no entendíamos nada”, recuerda de ese tiempo. Después de ese primer paso, Lautaro decidió abrir su propio canal generando contenido de retos virales y parodias de canciones. Ahora, a sus cortos 25 años pero con largos 10 de experiencia como youtuber, tiene más de 180 videos, algunos de los cuales superan las 80.000 reproducciones.

La clave, para él, siempre fue disfrutar de lo que hacía más allá de los números. “Me divertí un montón, siempre fue linda esa interacción con la gente o que estén esperando a que subas videos. Muchos me escribían que se desconectaban o mejoraban el ánimo con mis videos, y eso está genial”, apuntó Lautaro.

Algo parecido siente Juane Grilli, de Guaymallén, que empezó hace 6 años publicando un audio gracioso acompañado de imágenes y palabras, contenido que se volvería una marca registrada para los mendocinos con clásicos como “Ensaladas de audios” o “Delivery de empanadas”, con más de 12 millones de visitas. En coincidencia con Lautaro, expresó: “Me divertí mucho y lo hice hasta que me dejó de dar gracia. Mi meta era llegar a los 100.000 suscriptores para tener la placa, y lo hice en 2020″.

Juane Grilli inició hace 6 años. Hoy crea contenido para YouTube, TikTok e Instagram.

Mendoza, lejos de la escena

Además de disfrutar como primer objetivo, Lautaro y Juane, como tantos otros, coincidieron en otra cosa: su alejamiento de YouTube. En el caso del maipucino, ya había dejado de subir contenido periódicamente antes de la pandemia, pero con el encierro por el Covid-19 volvió a generar videos por algunos meses, aunque ya no con la misma intensidad.

Para Juane, en cambio, “la pandemia fue como mi retiro, entre comillas, porque intenté subir otros videos pero ya no me daba tanta gracia”. “No abandoné las redes, sino que dejé de hacer ese contenido porque me había cansado, había cumplido su ciclo”, explicó.

Muchos otros youtubers mendocinos, como Julianero, Facku Braga y Los Mamelucas, se retiraron de la plataforma mucho antes, cuando pasó el auge hace aproximadamente 7 años.

Lauti Vera piensa que uno de los motivos de que en Mendoza hayan casi desaparecido los youtubers es que “no es fácil vivir de eso, ya que llegar a monetizar es complicado y monetizar bien lo es mucho más”. Para colmo, en la provincia “puede llegar a ser más complicado que en Buenos Aires, por ejemplo, donde hay mucha más gente, marcas y youtubers para juntarse”.

Así lo reafirmó Leonardo Rearte, prosecretario de Redacción y responsable de las plataformas digitales de Los Andes. “Dejó de ser una opción rentable para vivir de eso porque lo que termina sucediendo con las plataformas y redes sociales es que cada vez necesitan mayor cantidad de gente para que el negocio publicitario retribuya algún dinero”, explicó.

“Lo mismo pasó con los blogs y hoy sólo los youtubers que hacen grandes cantidades de audiencia son los que pueden vivir de eso”, agregó.

De esta manera, continuó Rearte, en Mendoza difícilmente YouTube sea una salida rentable apuntando a las comunidades locales “y por eso cada vez son más los que se vuelcan a otras plataformas, como Twitch, donde con mucho menos esfuerzo monetizas más”. Sin embargo, advirtió que en esa plataforma también está pasando lo mismo, lo que deriva en que “los creadores se vuelcan a una multiplicidad de plataformas”.

“Ahora hay mucho contenido pensado que se hace para todas las redes”, respondió Lautaro en la misma línea, y detalló que “ahora se hace stream durante horas y luego se recortan partes de video para diferentes redes sociales”, incluida YouTube. De hecho, a eso se dedica Juane, que aunque no subió más videos propios, su experiencia le abrió puertas y hoy trabaja para otras personas en edición de videos y creación de contenido para YouTube, TikTok e Instagram. “Qué mejor que conseguir un buen trabajo de todo lo que pasó”, resumió.

En fin, más que desaparecer, los youtubers se transformaron en creadores de contenidos para todas las plataformas y redes sociales, como consecuencia de lo que el mismo sistema, sus algoritmos y métodos de monetización impusieron. Pese a ello, el pionero de todo sigue vigente y compitiendo con las nuevas apariciones, y para Lautaro así seguirá. “Fue una de las primeras plataformas, entonces ya todos la conocen, saben cómo se usa y están acostumbrados”, detalló.

“Para mí seguirá existiendo el formato largo de YouTube, aunque el futuro fuerte estará en los shorts y tener su propio TikTok”, anticipó Juane.

El canal de diario Los Andes

Con más de 30.000 suscriptores, el canal de YouTube de Los Andes crece cada vez más en audiencia y se presenta con una propuesta informativa audiovisual interesante, por la multiplicidad de formatos.

Entrevistas exclusivas, coberturas de eventos populares y privados, secciones especiales y las temáticas en tendencia son parte del contenido que abarca día a día.

Más allá del tratamiento de los temas de agenda e interés de los mendocinos, Los Andes se ha destacado en YouTube por su carácter documental y de investigación, con trabajos destacados como “Azcurra, el 11S del fútbol mendocino”, “#LAEpopeya” y “Víctimas del Próvolo”, este último reconocido con mención de honor por la International News Media Association (INMA) y con más de 120 mil reproducciones entre sus 7 capítulos.

Rearte explicó que YouTube es una oportunidad importante para ofrecer contenido de calidad a la comunidad, por lo que el objetivo del diario es enfocar recursos y energías en ella.