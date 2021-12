Yésica Marcos brindará este sábado una clase abierta de boxeo: lo recaudado la ayudará a estar más cerca de la casa digna

La realidad de la ex campeona mundial de boxeo en la categoría Supergallo, la mendocina Yésica Marcos no es precisamente la mejor. Con 35 años y a más de 8 de haber hecho su última defensa del título mundial, su día a día la encuentra viviendo en un terreno que le consiguió su hermano, en una precaria vivienda levantada por ella misma –con ayuda de dos amigos- y resguardada entre palos de madera, nailon, lonas, cartón y chapa.

Yésica Marcos, campeona mundial de boxeo en la categoría Supergallo entre 2009 y 2013 no atraviesa un buen momento económico. Este sábado ofrecerá una clase abierta para recaudar fondos. / Ignacio Blanco

“De la calle al ring, del ring a la calle”: el documental de Los Andes sobre Yésica Marcos

Es precisamente en ese mismo terreno –ubicado en las afueras de la ciudad de San Martín y al costado de la Ruta 7- donde “el Bombón Asesino” (apodo con el que saltó a la fama entre 2009 y 2013, cuando vivió sus años dorados) se ha propuesto construir su propia casa, una estable y de material para que puedan vivir ella, sus 8 perritos y su gata. Además de estar trabajando de lo que consigue (changas que incluyen desde limpieza de terrenos hasta levantar cosecha) y de un contrato de 13.000 pesos que tiene con la Municipalidad de San Martín para dar clases de boxeo en el Polideportivo Torito Rodríguez, Yésica necesita de la solidaridad de los mendocinos. Y desde que su difícil presente salió a la luz, son varios los mendocinos que se han comunicado con ella para ofrecerle ayuda o para brindársela de forma concreta.

Una de las iniciativas más recientes que busca ayudar a la boxeadora la volverá a subir al ring, aunque no para una pelea propiamente dicha, sino para una masterclass de boxeo abierta a todo público. Será el sábado 18 de diciembre, en el Polideportivo de Luján, y organizado por el gimnasio FPKB Kick Boxing.

“Vinieron los chicos el otro día y me trajeron algo de ayuda, de comida para mí y para los perros. Y me ofrecieron lo de la clase abierta del 18 de diciembre. Yo acepté con todo gusto”, sintetizó con su timidez y simpleza característica Yésica Marcos, quien no deja de soñar con su propia casa en el terreno ubicado a la vera de la ruta.

Yésica Marcos brindará una clase abierta de boxeo para recaudar ayuda y poder construir su casa. Foto: gentileza FPKB Kick Boxing.

“Estuvimos con ella y le propusimos hacer esta masterclass para ayudar a juntar material, fue tomando forma la idea y quedó todo confirmado. Va a ser una clase abierta, el 18 de diciembre a las 13:30 en el Polideportivo de Luján y para cualquier persona que quiera participar, sea del ambiente o no, sepa de boxeo o no”, destacó el encargado de FPKB Kick Boxing de Luján, Juan Ignacio López a Los Andes.

La inscripción tendrá un costo de 400 pesos por persona y todo lo recaudado se destinará a materiales para que la ex campeona del mundo pueda comprar ladrillos, blocks y otros elementos de construcción para levantar su casa.

Solidaridad

Tras tomar conocimiento del duro presente de Marcos en una nota de Los Andes, los encargados del gimnasio de kick boxing decidieron darle forma a una campaña para ayudar a la sanmartiniana. Por un lado, juntaron alimentos no perecederos y alimento para perros entre los asistentes al gimnasio y se lo llevaron la semana pasada a su casa. Allí conversaron con ella y comenzaron a darle forma a la propuesta de la masterclass abierta a cargo del “Bombón Asesino”.

Yésica Marcos quiere construir una casa de material en el mismo terreno donde, hace menos de un mes, levantó su precaria vivienda de palos, nailon, lona y chapas. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“La idea no es llevarle plata en efectivo sino que lo recaudado se va a llevar a la empresa constructora ABBA. Tenemos un acuerdo para que nos dejen el material al costo y poder comprar lo que ella necesite, por lo que Yésica va a recibir directamente el material para poder construir”, destacó López, quien resaltó que la empresa también hará una donación propia para la boxeadora.

Además, con la participación de una casa de artículos deportivos en el evento solidario, también conseguirán pares de guante de box para sortear entre los participantes de la clase abierta y a cargo de la múltiple campeona de la AMB y la OMB.

Si bien a cada inscripto se le cobrará la suma de 400 pesos –lo recaudado será para los materiales-, los organizadores de esta jornada saben bien que podría ser apenas la punta de un ovillo de solidaridad que deberá ir desenrollándose a partir de ese momento. “Va a ser una clase muy básica, con las principales nociones de boxeo. Pero la convocatoria está abierta para quienes quieran sumarse con otras actividades. Por ejemplo, leímos que Pablo Chacón quería organizar toda una actividad para ayudar a Yésica. Pues bien, el gimnasio y esta masterclass están abiertas para que se sumen Pablo y otras personas que quieran ayudar y sumar su aporte para Yésica”, destacó López.

Cómo ayudar a Yésica Marcos

Para inscribirse a la clase abierta de boxeo a cargo de Yésica Marcos: Juan Ignacio López, FPKB Kick Boxing (2615922771)

Para ayudar a Yésica Marcos con materiales de construcción: Yésica Marcos (2664668589).