Ya vacunan a alumnos de primaria con Pfizer pediátria en Mendoza

El Ministerio de Salud de Mendoza recibió unas 20.000 dosis de la vacuna Phizer Pediátrica y las está utilizando para la inmunización en las escuelas primarias a chicos de entre 5 y 11 años, en primeras dosis. Según lo informó la ministra de Salud, Ana María Nadal, este insumo sólo está disponible en los establecimientos educativos y el Hospital Notti convocará a pacientes pediátricos de entre 5 y 11 años con enfermedades de base e inmunodeprimidos para iniciar el esquema de vacunación. Hay 100 niños en riesgo que accederán a la vacuna en el Hospital Pediátrico, mientras que en los centros de salud no se han distribuido dosis de Phizer Pediátrica, sino que se continuará con Sinopharm, como se venía haciendo por una cuestión de suministro a niños de entre 3 y 11 años.Nadal, en un contacto con los periodistas, aclaró que en lo que se refiere a vacunación pediátrica, las dosis no son intercambiables porque no hay evidencia científica que acredite su efectividad en combinaciones. Por lo tanto, aquel niño que recibió Sinopharm seguirá en segundas dosis con la misma, de igual manera para Phizer Pediátrica. A pocos días de iniciado el ciclo lectivo 2021, la cartera de Salud y la Dirección General de Escuelas (DGE) lanzaron la campaña de vacunación contra el Covid-19 en primeras dosis y para completar el esquema de vacunación, a través de un procedimiento informado.Así, la cartera educativa espera tener un calendario escolar con la mayor cantidad de días de presencialidad y evitar el surgimiento de brotes. A este programa se suma, ahora, la vacuna Phizer Pediátrica. En enero de este año, el Ministerio de Salud de la Nación cerró un acuerdo con el Laboratorio Pfizer Argentina y BioNTech SE para la adquisición de 18,5 millones de dosis de vacuna contra la COVID, de las cuales a la provincia llegó el primer cargamento de dosis pediátricas. Cabe destacar que Phizer de adultos ya se aplica en el Nivel Medio a estudiantes de 12 a 17 años.

Punto de vacunación para niños en riesgo

La Jefa del Departamento de Inmunización, Iris Aguilar, puntualizó que en el Hospital Notti la inmunización será programada para aquellos chicos con cuadros complejos como fibrosis quística, cáncer, entre otras patologías de gravedad.En tanto, se está informando a los padres con anticipación para que puedan asistir con turno.Respecto a la posibilidad de una aplicación de terceras dosis en niños, la experta afirmó que hasta el momento no hay suficientes datos científicos que permitan establecer la necesidad de un refuerzo.

Cuarta dosis contra el Covid-19

Ante la llegada de la época frío del año, la ministra Nadal afirmó que hasta ahora no hay programada una cuarta dosis y se avanzó en el refuerzo para mayores de 50 años y en aquellos pacientes que recibieron Sinopharm.Hasta el momento, la mitad de esa población tiene el refuerzo contra el virus del Covid-19.