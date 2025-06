Ya son 38 los muertos por el fentanilo contaminado: por qué la investigación se complica cada vez más

El caso acumula cuatro semanas de investigaciones y expone una cadena de advertencias previas, responsabilidades diluidas con vínculos políticos y un sistema de control que falló donde no debía: en la seguridad de un opiáceo 50 veces más potente que la heroína y que debería haber estado estéril para los pacientes.

Las fallas detectadas por la Anmat se dividían en dos ejes: deficiencias críticas en trazabilidad (la capacidad de rastrear cada paso en la producción y distribución de un medicamento) y violaciones a las buenas prácticas de fabricación. Ninguna de estas alertas derivó en sanciones efectivas, clausuras o retiros masivos de productos. Ahora, se investiga si esa inacción costó decenas de vidas.

Según repasó Clarín, la reconstrucción judicial se enfrenta a una dificultad elemental: determinar con precisión cuántas personas fallecieron, qué hospitales recibieron los lotes contaminados y dónde están las unidades de fentanilo que aún no fueron utilizadas.

La recuperación del fentanilo distribuido es una tarea clave que no se está cumpliendo. La Anmat, paradójicamente, denunció a HLB Pharma por no colaborar en desarticular la cadena logística que permitiría recuperar los lotes restantes. La entidad asegura que, sin esa cooperación, no puede cumplir con el pedido de la Justicia.

Por el lado empresarial, HLB Pharma Group está vinculado a Ariel García Furfaro, empresario recientemente desvinculado del gremialista K Víctor Santa María. Furfaro sostiene que ya vendió la compañía y que es víctima de un “sabotaje” interno. Mientras tanto, el nombre de Jorge Salinas -actual responsable de Ramallo- también genera inquietud: fue dueño de Laboratorios Apolo, firma implicada en un grave accidente industrial en Rosario hace más de una década.

En Argentina, el fentanilo está disponible para la venta libre ni con receta en farmacias, lo que impide que se transforme en una droga de abuso masivo, como ocurre en las calles de EE.UU.

Sus efectos incluyen relajación, somnolencia, euforia, depresión respiratoria, y en sobredosis puede causar coma y muerte. Justamente por su altísima potencia, es una sustancia de uso estrictamente hospitalario, y cualquier contaminación en su fabricación puede resultar letal.

Los lotes identificados como contaminados son 31202 (el más letal), 31245, 31246, 31247 y 31076.

Los muertos por fentanilo contaminado

Las muertes confirmadas se distribuyen en centros médicos públicos y privados de varias provincias: