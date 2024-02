¡Ya se vive una nueva edición de la Festa In Piazza!

La Ciudad de Mendoza es escenario de un nuevo encuentro de la Festa In Piazza, la tradicional celebración italiana que tiene lugar en la provincia. Este martes, la propuesta, que atrae la atención de citadinos y turistas año a año, tuvo inicio con su primera noche, de la 38° edición, en la Plaza Italia.

Esta jornada de apertura contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez; del cónsul de Italia en Mendoza, Giuseppe D’Agosto; de la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa; del secretario de Turismo, Cultura y Relaciones Internacionales del municipio, Roberto Ríos y de la vicepresidenta de la Federación de Entidades Italianas de la Circunscripción Consular de Cuyo (FE.DI.ME), Ana Ocelli.

Festa in Piazza

“Esta edición 38 habla de un trabajo sostenido en el tiempo, de los impulsores de esta fiesta y, también, de FE.DI.ME, a quienes agradecemos de corazón por todo el empeño trabajando en el año para concretar esta fiesta”, comenzó diciendo el intendente.

Asimismo, manifestó: “Van a ser tres noches espléndidas en esta plaza, donde vamos a poder compartir y disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de la música. Esto sin dudas forma parte de la agenda vendimial, de la fiesta del pueblo trabajador mendocino, donde están generaciones y generaciones de italianos que abrieron un camino, que llegaron a esta tierra a trabajar”.

Por su parte, el cónsul de Italia expresó: “Esto me genera un gran entusiasmo, muchas ganas de mantener viva la tradición italiana en la Ciudad de Mendoza. Italia tiene que agradecer a toda Argentina y a Mendoza en particular, porque millones de italianos tuvieron acá la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso, con la Festa In Piazza celebramos la amistad entre Italia y Argentina, entre los italianos y Mendoza”.

Festa in Piazza

Con la participación de la Banda de la Policía de Mendoza, se entonaron los himnos de Argentina e Italia, continuando con un repertorio de canciones populares. Atentas al show y poniéndole color a esta gran fiesta, estuvieron presentes las reinas de Italia en la provincia y las soberanas de las distintas regiones.

Siguiendo la clásica disposición de stands con las comidas típicas de cada lugar, se presentaron las regiones de Sicilia, Abruzzo, Veneto, Lazio, Le Marche, E Romagna, Calabria, Piemonte, San Marino y Umbria. Durante la noche, quienes se acercaron a la plaza pudieron disfrutar de los platillos del país europeo, como lasaña, pizza, helados, piadinas, chorizo a la pomarola, entre otros. La fiesta continuará este miércoles y jueves en este espacio de la Ciudad.

Festa in Piazza

Acerca de la celebración

La Festa In Piazza es un festejo que se realiza todos los años en la Ciudad de Mendoza durante la época vendimial, entrelazando las culturas italiana y argentina al ritmo de tarantelas y otras melodías. Tiene como grandes protagonistas al espectáculo artístico de luz y sonido que incrementa cada edición su calidad escénica y musical y a los platos típicos de la cultura italiana.

Es una celebración de Interés Legislativo (declarada así por el Concejo Deliberante de la capital a través de la Resolución Nº 9355 del año 2020) y un Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Mendoza (por la ley provincial Nº 29.303, en el marco normativo de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO).

Se le reconoce así su gran valor cultural y turístico, teniendo en cuenta que los bienes inmateriales siempre están relacionados con los bienes materiales, es decir, con el legado que la comunidad italiana de Mendoza ha dejado y pretende perpetuar para sus descendientes y generaciones venideras.