Ya abrió sus puertas el teatro griego y está todo listo para el Acto Central de la Vendimia

Tras las intensas tormentas de este domingo, hubo un operativo de limpieza para dejarlo a punto. El inicio del espectáculo está programado para las 21

Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026

Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 - "90 COSECHAS DE UNA MISMA CEPA" El teatro griego Frank Romero Day ya está listo para dar inicio al espectáculo que celebra los 90 años de Vendimia.

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el Acto Central de la fiesta se llevará a cabo desde las 21, hora en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, desde las 18 están las puertas abiertas al público, que de a poco van poblando las gradas.

Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.

Aunque no está prohibido asistir a los cerros, las autoridades pidieron suma precaución para aquellos que quieran asistir a ver el espectáculo desde ese lugar. se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas.