8 de marzo de 2026 - 19:18

Ya abrió sus puertas el teatro griego y está todo listo para el Acto Central de la Vendimia

Tras las intensas tormentas de este domingo, hubo un operativo de limpieza para dejarlo a punto. El inicio del espectáculo está programado para las 21

Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026

Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Embed - Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 - “90 COSECHAS DE UNA MISMA CEPA”

El teatro griego Frank Romero Day ya está listo para dar inicio al espectáculo que celebra los 90 años de Vendimia.

Leé además

Limpieza del teatro griego Frank Romero Day tras las intensas tormentas del domingo para dejarlo a punto para el Acto Central de la Vendimia

Así trabajaron para limpiar el teatro griego y dejarlo a punto tras la intensa tormenta
polemica teatral: el descargo de los productores de vos, yo y el otro despues de la denuncia

Polémica teatral: El descargo de los productores de "Vos, yo y el otro" después de la denuncia

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el Acto Central de la fiesta se llevará a cabo desde las 21, hora en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, desde las 18 están las puertas abiertas al público, que de a poco van poblando las gradas.

Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.

Acto Central de la Vendimia 2026
Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026

Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026

Aunque no está prohibido asistir a los cerros, las autoridades pidieron suma precaución para aquellos que quieran asistir a ver el espectáculo desde ese lugar. se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas.

En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, se comunicará inmediatamente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

de los creadores de monologos heroicos, llega domingo de muneco

De los creadores de "Monólogos Heroicos", llega "Domingo de Muñeco"

monologos heroicos, los superheroes como nunca los viste: humor sin capa en el escenario

"Monólogos Heroicos", los superhéroes como nunca los viste: humor sin capa en el escenario

Un vigilador privado salvó a un hombre de morir ahogado en un canal durante la tormenta en Mendoza

Un vigilador privado salvó a un hombre de morir ahogado en un canal durante la fuerte tormenta en Mendoza

Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego.

Vialidad Mendoza reparó los accesos al Frank Romero Day para Vendimia 2026