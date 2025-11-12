Vuelve la Peatonal del Vino: el line up y los precios de las degustaciones para el sábado y domingo
El clásico evento mendocino se realizará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Cívico, con entrada gratuita. Habrá más de 100 etiquetas para degustar, food trucks y los shows de Miranda!, Gauchito Club y Brigado Crew.
Después de seis años, la Peatonal del Vino vuelve a brillar en la Ciudad de Mendoza. El evento, que fusiona vino, gastronomía y música a cielo abierto, se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 19 horas en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, epicentro de la Capital Internacional del Vino.
Durante dos jornadas, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una experiencia enológica y artística con más de 30 bodegas, 100 etiquetas para degustar, food trucks, arte en vivo, sector VIP y una puesta escénica que celebra la identidad vitivinícola de la provincia.
Que habrá en el predio
La Peatonal del Vino contará con señalética visible para orientar al público: puntos de hidratación, salud, canje, lugares de estacionamiento con cobro ($5.000 pesos), patios gastronómicos, islas de expendio, baños, accesos y salidas. Asimismo, se realizarán desvíos de tránsito y cortes de calle preventivos en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana para garantizar la circulación y el orden.
Bajo la coordinación del área de Ambiente y Desarrollo Urbano, esta edición refuerza su impronta sustentable: luego del evento se hará la medición de huella de carbono; se recolectará el aceite sobrante de los food trucks; habrá contenedores diferenciados para reciclaje y se hará limpieza permanente antes, durante y después del evento.
El evento, que tuvo su última edición en 2019, tendrá espacios exclusivos para proveedores y un sector para personas con discapacidad adyacente a calle La Pampa, además de los puestos sanitarios, puntos de encuentro y equipos preparados para asistencia inmediata en cinco sectores: Virgen del Carmen y La Pampa; Virgen del Carmen y España; Peltier; Pedro Molina (entre La Pampa y Patricias) y Virgen del Carmen y Patricias.
El line up de la Peatonal del Vino
El sábado 15 será una noche electrónica con la presentación de los DJ’s Chapa y Castelo y el dúo Brigado Crew.
El domingo 16, el evento cerrará con los esperados shows de Miranda!, Gauchito Club y otros artistas invitados.
La entrada será libre y gratuita, mientras que las degustaciones se realizarán con cuponeras disponibles en la web peatonaldelvino.com.
Las cuponeras de cada jornada serán válidas solo para el día adquirido, y los menús gastronómicos comenzarán desde $6.000.
En estos momentos, para el sábado, está disponible la segunda preventa de cuponeras:
2 degustaciones + vidrio de regalo: $ 14.000,00.
4 degustaciones + vidrio de regalo: $ 24.000,00.
Acceso Vip que incluye acceso a terraza con vista al escenario, oblea de estacionamiento, 2 degustaciones + 2 bebidas sin alcohol a elección, opción gastronómica a elección (sandwich tipo focaccia, 4 empanadas o pizza individual): $ 70.000,00.
Para el domingo, las preventas ya están agotadas, y solo está disponible 2 degustaciones y el acceso vip:
2 degustaciones + vidrio de regalo: $ 18.000,00.
Acceso Vip que incluye acceso a terraza con vista al escenario, oblea de estacionamiento, 2 degustaciones + 2 bebidas sin alcohol a elección, opción gastronómica a elección (sandwich tipo focaccia, 4 empanadas o pizza individual): $ 100.000,00.
Además, se suma una novedad tecnológica: “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino. La Peatonal del Vino 2025, organizada por la Ciudad de Mendoza y producida por Nero Producciones, tendrá como main sponsor a Galicia y Pepsi.