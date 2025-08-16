Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado sale el sol pero todo cambia mañana domingo.

Vuelve el sol, pero con riesgo de lluvias: así estará el tiempo en Mendoza durante el fin de semana

Después de varios días de cielo cubierto, Mendoza se prepara para un fin de semana con condiciones cambiantes.

El pronóstico anticipa el regreso del sol para este sábado, brindando un respiro a los mendocinos, aunque la estabilidad no durará mucho, ya que se esperan posibles lluvias y nevadas en la cordillera para la noche del domingo.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el sábado será un día agradable con “nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura”. Se esperan vientos leves del noreste y una temperatura máxima que alcanzará los 18 grados, con una mínima de 5º.

El panorama cambia a partir del domingo. Si bien el día comenzará “parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura”, hay probabilidad de precipitaciones hacia la noche. La máxima se mantendrá en 18º, pero la mínima subirá a 6º. Además, se esperan nevadas en la zona cordillerana, un dato a tener en cuenta para quienes planeen actividades en alta montaña.