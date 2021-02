Vuelta a clases presenciales: juntan ropa, útiles y mochilas para casi 100 chicos del Barrio San Martín

Aunque aún no están definidos los detalles finos -y que dependerán de cada una de las escuelas, sus autoridades y la realidad de cada zona-; la vuelta a clases con presencialidad ya confirmada por las autoridades políticas y educativas de Mendoza traen de la mano otra realidad: que los niños, niñas y adolescentes deberán volver a preparar sus mochilas y prendas de vestir para volver a las aulas.

Imagen ilustrativa Fundación Garrahan

Y mientras que para algunas familias es parte de una rutina de todos los años, para otras- como es el caso de los padres de casi 100 chicos que asisten al comedor Yo Si te Creo (en el barrio San Martín, de la Ciudad de Mendoza)- representa una situación más que adversa. “Son casi 100 chicos de salita de 4 y hasta del secundario que no tienen ni siquiera ropa en buen estado, calzado o útiles para volver a las aulas. Y por eso estamos pidiendo ayuda”, contó Paola González, la coordinadora del comedor que fue fundado hace ya algunos años y que asiste a más de 200 chicos de ese barrio e inmediaciones todos los días, con viandas y raciones de comida.

“Si bien todos necesitan ayuda, a los chicos a los que más hay que estar atentos es a los más grandes; ya que suelen ser los que mayor abandono y deserción suelen tener. El 2020 ha sido un año muy malo, y los padres ni siquiera tienen dinero para comprarles cosas de la escuela; por lo que si no se los ayuda, hay riesgos de que no vuelvan a clases”, detalló Paola.

Necesitados

La solidaria e incansable mujer es más que conocida -y reconocida- en la zona. Ella es quien comanda los festejos del Día del Niño en su cuadra; además de ser una de las tres “Reinas Magas” que sale a repartir regalos cada 5 de enero por la noche a los niños del barrio. Abrió un comedor en su casa, al que bautizó con el nombre de Yo Sí Te Creo, y no se trata de un nombre casual: es el lema de apoyo y acompañamiento a las víctimas de abusos sexuales. Y es que una de las hijas de Pao es ex alumna del instituto para chicos sordos Antonio Próvolo, y es una de las sobrevivientes de los aberrantes abusos sexuales que cuatro ex trabajadores del lugar -entre ellos los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho- cometieron en el establecimiento, y por los que ya fueron condenados.

Paola González, una guerrera de mil batallas que siempre está para ayudar a los demás.

Pero si Paola no bajó los brazos en ese momento y se convirtió en una de las abanderadas del pedido de justicia por estos escalofriantes episodios; mucho menos habría de hacerlo ahora -y cada vez que el barrio lo necesitó- para ayudar a los más chicos.

Imagen ilustrativa

“Estamos pidiendo ayuda con útiles, ropa en buen estado, calzado y mochilas . Son todos elementos fundamentales para que los chicos puedan volver a clases”, detalló la mujer.

Cómo ayudar

Quienes dispongan y puedan ayudar con estos objetos, puede acercarlos de manera presencial al Merendero YSTC (iniciales de Yo Sí te Creo), ubicado en la Manzana M Casa 14 del barrio San Martín . O bien comunicándose al teléfono 2616714277 .

También, por medio de Mercado Pago, se puede contribuir con donaciones colocando ese número celular como destinatario. O bien contactando a Paola en el Facebook del merendero.

“La idea es poder juntar cuanto antes la ayuda, ya que los chicos vuelven a clases entre el 10 de febrero y principios de marzo”, resaltó Paola.