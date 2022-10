Video: un profesor dio clases con un gatito en su hombro y se hizo viral

Brian es un docente de nivel medio que da clases de matemáticas en instituciones de la ciudad de Rosario. Pero en uno de los colegios donde trabaja, el Liceo Avellaneda, se dio una escena que lo tuvo como protagonista y terminó viralizándose en las redes.

Es que en dicho liceo las autoridades escolares adoptaron dos gatos de un refugio y ahora los animalitos son parte de la familia educativa: entre todos les dan de comer y se encargan de darles todo lo que necesitan.

Así fue como en las últimas horas, un estudiante del cuarto año grabó el momento en el que el educador brinda su clase y escribe en el pizarrón con uno de los gatitos en sus hombros.

“Las autoridades fueron a un refugio y adoptaron a dos gatitos que ahora viven acá. Tienen sus cuchas para descansar, están vacunados, tienen sus visitas periódicas al veterinario, entre todos les damos de comer y por sobre todo les damos mucho amor”, contó el docente a TN.

Los ejemplares recibieron nombres que rinden tributo a la serie “Thundercats”: “Snarf” y “Tigro” y es común verlos deambular entre el escritorio de los profesores o mezclados en medio de los 600 alumnos que cursan en la escuela.

El profesor destaca que al Liceo Avellaneda van especialistas a dar charlas contra el maltrato animal. “Lo importante es concientizar sobre el amor y el respeto por los animales”, dijo.

“La verdad es que me gusta tener un buen vínculo con los cursos para desestigmatizar la materia que para la mayoría es un ‘cuco’. Los chicos me filmaron y no me molestó. Disfruto lo que hago. Es mi vocación y no me imagino afuera de un aula”, cerró.