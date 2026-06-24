Video: tras un mes presos e incomunicados, liberaron a mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza

Los mendocinos Lucas Aguilera (49) y María Paula "Pili" Giménez (42), junto a otros ocho voluntarios que estaban detenidos en Libia del Este, fueron liberados en las últimas horas. Los diez activIstas se encontraban detenidos desde el 24 de mayo , cuando fueron retenidos en un control militar en el momento en que intentaban cruzar ayuda humanitaria hacia Egipto para, luego, llevarla a Gaza.

"Solo llevaban ayuda y no sabemos nada de ellos": quiénes son los mendocinos que iban a Gaza y fueron detenidos

" Lucas y Paula ya fueron liberados , en este momento ya se encuentran en Estambul . Muchas gracias por el apoyo y el acompañamiento para que esto se haga posible ", contó, por medio de un mensaje de WhatsApp en lista de difusión el hermano de Lucas, "Beto" Aguilera .

Los voluntarios y activistas habían partido el 5 de mayo desde Mauritania , como parte del convoy humanitario internacional "Global Sumud Maghreb" . Más de 250 voluntarios de todo el mundo se habían encontrado para llevar ayuda destinada a la población civil de Gaza (alimentos, medicamentos, módulos habitacionales y personal de salud, entre otras cosas).

Tras un mes en celdas y casi incomunicados, liberaron a los mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza

⭕ | Tras un mes en celdas y casi incomunicados, liberaron a los mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza Los mendocinos Lucas Aguilera y María Paula "Pili" Giménez forman parte del convoy humanitario internacional "Global Sumud Maghreb", que transportaba ayuda… pic.twitter.com/mWroQlol8z

Tras pernoctar 16 días en el desierto libio , Aguilera (veterinario de Luján de Cuyo), Giménez (psicóloga de General Alvear) -junto a otros ocho voluntarios- intentaron cruzar a bordo de unas ambulancias por el control militar "5+5" en la frontera con Libia del Este. En ese momento, personal militar los detuvo y trasladó a calabozos.

Ya son 5 días sin noticias de los mendocinos detenidos llevando ayuda a Gaza: pidieron mejores condiciones de detención Tras un mes en celdas y casi incomunicados, liberaron a los mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza Gentileza: Agencia NODAL

A las 15:59 de aquel domingo 24 de mayo los familiares de "Pili" y de Lucas recibieron el último mensaje de ambos activistas, que integran la agencia de noticias para el Caribe NODAL.

Durante los primeros cinco días de detención e incomunicación, fue poco y nada lo que se informó oficialmente del estado de los voluntarios. Mientras tanto, en Argentina, los familiares de Aguilera y Giménez le pedían a la Cancillería que agilizara las gestiones diplomáticas para que ambos sean liberados o, al menos, hubiese información oficial.

Paula Giménez Tras un mes en celdas y casi incomunicados, liberaron a los mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza Captura de video

Por medio de la Embajada Argentina en Túnez, las autoridades diplomáticas nacionales iniciaron en ese momento acciones para conocer el estado de situación de los mendocinos y comenzaron a trabajar para su liberación.

"Las fuerzas que controlan el Este de Libia no han confirmado hasta el momento ni el listado de personas detenidas ni el lugar en el que se encuentran. No obstante, información aportada por fuentes fidedignas han permitido confirmar que los dos connacionales en cuestión se encuentran dentro de ese grupo y que actualmente están alojados en Bengasi", confirmaron a fines de mayo desde Cancillería.

Paula Giménez 2 Tras un mes en celdas y casi incomunicados, liberaron a los mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza Captura de video

Además, por medio de la Embajada de Italia en Libia, Cancillería argentina había pedido cooperación para que el cónsul italiano en Bengasi (segunda ciudad más ande de Libia y el principal centro económico de la región oriental del país) pudiera visitar a los argentinos detenidos -además de visitar a los ciudadanos italianos que eran parte del contingente-. No obstante, el cónsul no fue autorizado a encontrarse con los mendocinos.

Las primeras llamadas y la videollamada

A comienzos de junio, los familiares de los dos mendocinos pudieron mantener una primera llamada telefónica con los detenidos. Fue por medio de los teléfonos de las autoridades de la cárcel en la que se encontraban.

Lucas Aguilera 2 Tras un mes en celdas y casi incomunicados, liberaron a los mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza Captura de video

Allí les contaron que, si bien físicamente no les habían hecho nada, habían sufrido otras torturas, como tenerlos varios días a oscuras en un calabozo, con una letrina y donde sólo les pasaban agua. Además, contaron que estaban completamente incomunicados, por lo que no sabían nada de lo que estaba pasando afuera ni tampoco si aquí en Argentina se sabía qué les había ocurrido.

El 19 de junio, "Beto" Aguilera confirmó que su hermano había tenido una videollamada con la madre de sus hijos, los niños y una de sus hermanas.