Video indignante: rescataron en Malargüe a una mula agotada por el peso que le habían cargado encima

Un grupo de ciclistas rescató a una mula que se había tirado al piso debido a la cantidad de peso que le habían cargado encima. El animal fue hallado en una huella de Cajón Grande, en Malargüe.

“Se ha caído una mula y me da mucha tristeza ver a un animal así tirado”, expresó la mujer en un video donde se podía ver al animal luchando contra los objetos que le habían atado al lomo.

El animal se encontraba en el borde la huella y corría el riesgo de caer hacia el vacío. Se encontraba completamente solo, como si lo hubieran abandonado o se hubiera extraviado.

En un segundo video, se puede ver al animar ya de pie mientras que los ciclistas le quitaban los elementos de encima. En las imágenes se puede ver un cajón de plástico amarrado a la montura de la mula, una garrafa y hasta un disco para cocinar.

Además, llevaba un bolso negro grande y una bolsa de lona, también de importantes dimensiones. Las imágenes generaron indignación en las redes sociales y los usuarios acusaron maltrato animal.

Hasta este martes se desconocía el origen del animal. Desde el Gobierno explicaron a Los Andes que aún no se había registrado ninguna denuncia. No se sabe si la mula pertenece a una empresa de turismo o a un particular.