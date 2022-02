Video: grabaron a la directora de un jardín mientras maltrataba a los chicos

Indignantes imágenes tienen como protagonista a una directora que maltrataba a sus alumnos menores de 4 años, en un jardín maternal de Rosario (Santa Fe). Por el caso, la mujer fue denunciada ante la Justicia. Quedó clausurado el lugar educativo.

El video fue captado por una vecina quien, preocupada por lo que veía, había tomado su celular para registrar la situación que se vivía a diario en el jardín de la calle Chiclana al 900.

En los clips se puede ver cómo la directora del jardín empuja y zamarrea a varios niños de entre uno y cuatro años y los levanta como si fueran bolsas, ante la mirada de una de las maestras del lugar y los demás alumnos.

Ante estos episodios, un grupo de unos diez padres acudió al Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo, que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra la mujer señalada por los maltratos.

Según el medio Rosario 3, los familiares indicaron que en los últimos meses los niños manifestaron cambios, los que -según ellos- pueden ser indicios de maltratos. También aseguraron haber visto rasguños y moretones de manera frecuente en sus hijos e hijas, pero que no los vincularon con este tipo de violencia hasta que accedieron a los videos.

Algunos padres precisaron que sus hijos comenzaron a llorar con mayor frecuencia y a pedir perdón permanentemente, además de entrar en crisis a la hora de ir al jardín.

Denuncian maltrato infantil en un jardín maternal de Rosario (Captura de video)

En diálogo con Telefe Rosario, la directora del CAV, María Laura Pesquero, declaró: “Los padres tomaron conocimiento de los hechos hace unos días por la intervención de una vecina que tomó registros fílmicos que son muy preocupantes. Yo pude ver algunas imágenes y son realmente escalofriantes. No estaba bueno naturalizar algunas situaciones que tienen que ver con el deber de cuidar. No está bien zamarrear, no está bien gritar”.

También se supo que la persona que filmó el video será llamada en calidad de testigo en la causa, ya que tiene aproximadamente “30 registros fílmicos” sobre los maltratos físicos de la directora hacia los niños.

Por su parte, el municipio de Rosario clausuró el jardín maternal.

“Nosotros siempre que tenemos una presentación de papás, y más en este caso que terminó una denuncia penal, somos implacables. Por eso decidimos realizar una clausura preventiva hasta que se aclare la situación penal”, contó la directora de Infancias, Sonia Colacelli.

“Hoy cuando fuimos a poner la faja de clausura la titular del jardín nos dijo que iba a dar la baja. Ella se manifiesta muy angustiada por esta situación y habla como de una edición de los vídeos. Pero eso no la exime de lo que pasó y en estos casos nosotros siempre somos implacables y clausuramos de forma preventiva”, sostuvo la funcionaria.