Verónica Cangemi: “En cada escenario canto como si fuera la última vez”

Habrá tenido siete años cuando su mamá, Fenicia Cangemi -sobrina del trovador de Cuyo Hilario Cuadros- la preparó para cantar en la escuela una zarzuela: La Rosa del Azafrán. Verónica Cangemi es la hermana mayor de Patricia, cantante de tango, y la hija de una madre que fue profesora de canto en la UNCuyo y cantante lírica en el mundo. De niña tocó la flauta y después el violoncello hasta que en la adolescencia decidió que su instrumento sería su voz.

“Me impactó muchísimo una primera ópera que vi cuando apenas salió la televisión en blanco y negro: Serse, de Händel, con la cantante canadiense Anne Murray. Luego tuve la suerte de interpretar esta obra en la ópera de Munich, en el año 2002 o 2003. Siento que he ido programando mi vida y cumpliendo sueños”, comparte la soprano.

Como cantante lírica de ópera ha conquistado los escenarios más destacados del globo, interpretado los roles que soñó, grabado una amplia discografía y elevado su canto ante los directores que admiraba. La exigencia propia y una vida dedicada a la formación musical la posicionan en lo alto de una carrera internacional. Ha obtenido numerosos y destacados premios, entre otros, es Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Mendoza, recibió el Konex en varias oportunidades y es Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Teatro Colón se prepara ahora para dirigir un programa de perfeccionamiento lírico que lleva su impronta: Ópera Studio, siendo parte del equipo artístico que también integran, entre otros, Julio Bocca.

Verónica Cangemi en Finta Giardiniera 2021.Foto: Máximo Parpagnoli

A Verónica Cangemi la abraza un innumerable listado de nombres propios de países, ciudades, teatros, maestros y obras, desde la Ópera de Múnich hasta el Teatro de los Campos Elíseos de París, desde la Ópera Nacional de Tokio hasta José Carreras, Omara Portuondo o Armando Manzanero, por citar lo popularmente conocido. La bohème de Puccini, Las Bodas de Fígaro, Carmen, Bach, Händel, Mozart, Vivaldi son para Verónica, sintonías de lo familiar.

Habla inglés, alemán, francés, italiano y español. “Soy ciudadana del mundo, aunque luego de residir en Francia durante 30 años, durante los meses que no viajo vivo en Uruguay”, dice la cantante lírica y directora artística. Es parte de un mundo privilegiado, siente, en el que debe interpretar historias con su canto. “Si volviera a nacer sería cantante de ópera”, seguro, expresa la mamá de Joaquín -tenor- y Camilo -guitarrista-, que llevan su apellido.

-¿Dónde te encontrás al momento de responder estas preguntas, qué compromisos te esperan en los próximos días?

-Me encuentro en Reggio Emilia, acabo de llegar desde Uzbekistán -donde me presenté-, para escuchar a mi hijo que va a cantar en la ópera Gianni Schicchi, donde debuta en Módena el 21 de diciembre. Luego viajo a Suiza, donde tengo dos conciertos programados, el 30 y 31 de diciembre.

-En su temporada 2025 el Teatro Colón contará con tu programa de perfeccionamiento en canto lírico Ópera Studio, ¿cómo surgió esta posibilidad y a quiénes está dirigido?

-Ópera Studio se desprende de un programa de canto que creé en la Universidad de Congreso hace 14 años. Como Ópera Studio surgió después en la UNCuyo y luego lo repliqué en San Juan. Ahora tendrá lugar en el coliseo argentino. En su momento propuse el programa como una iniciativa mía al Teatro Colón y fue aceptada inmediatamente por la gestión actual. Ópera Studio es un entrenamiento para jóvenes artistas, es la preparación profesional de quien recién empieza una carrera pero también de quien se presenta en concursos internacionales. En el Opera Studio del Teatro Colón habrá materias como fonoaudiología, nutrición, esgrima, derecho de espectáculo o preparación psicológica. Esto sumado a lo que tiene que ver con las artes escénicas, el entrenamiento de la ópera y, por supuesto, el acompañamiento de lo que es específicamente el repertorio.

-¿Qué significa para vos en lo profesional y lo personal ser parte del equipo artístico del teatro argentino más importante?

-En lo profesional es muy importante para mí porque tengo 33 o 34 años de carrera, entonces después de cantar tanto es importante poder entregar los conocimientos a los jóvenes, como alguna vez lo hicieron conmigo. En lo personal es muy emotivo porque yo sentí el acompañamiento en mis inicios no sólo de mi madre sino también de Leonor Luro Anchorena, que fue una mecenas y que me acompañó en cada concurso internacional y en los inicios de mi carrera europea. Por eso es tan valioso estar acompañado al querer proyectarse.

-¿Tenés recuerdos de tu infancia o de tu adolescencia imaginando las grandes oportunidades que vinieron después? ¿Dónde encontrás tu semilla por la música y el canto?

-Los recuerdos que tengo de mi infancia son maravillosos. Nací en una familia donde la música era el diálogo y la comunicación cotidiana. No sólo nos unía el amor por la ópera sino que tuve la suerte de tener una madre cantante, que fue mi propia maestra y que me acompañó en cada momento de mi vida, y que aún sigue muy cerca. Fue ella básicamente quien decidió que hiciera mi primer concurso en un festival musical en Buenos Aires, donde obtuve una beca en Londres y en Alemania. Soy feliz de haber nacido en una familia de cantantes y especialmente estoy agradecida con mi madre, a la que le dicen la Pepa Cangemi.

-¿A qué condiciones y circunstancias le atribuís una carrera tan destacada como la que tuviste y tenés?

-Mi carrera se debe a que trabajé, estudié y dediqué muchísimas horas al universo de la ópera, donde cuando uno se entrega es como un sacerdocio. A su vez me preparé para competir con los grandes del mundo y aparte de eso creo que si bien la voz es importante, la formación también lo es. Por eso hay que estar preparado para la competencia: hay que tener facilidad para comunicarse con cualquier director del mundo, hablar idiomas, leer música a primera vista, saber de los repertorios, de las situaciones políticas, económicas y sociales de cada lugar donde llegás y todo eso influye para tener una carrera en las primeras ligas.

Verónica Cangemi junto a la orquesta estable del Teatro Colón. Foto: Maximo Parpagnoli

-¿Cuáles dirías que son los hitos de tu carrera, aquellos que te marcaron el camino?

-En mi carrera fue clave prepararme para presentarme en destacados concursos internacionales, como el Francisco Viñas, como Belvedere, y tuve la suerte de haber ganado los primeros premios. Eso fue lo que me dio la oportunidad de construir una carrera en un momento donde se puso de moda el mundo barroco. Con mi mánager elegimos un camino para tener una gran discografía y trabajar en los mejores teatros.

-¿Qué pensamientos vienen a vos cuando pisás escenarios que has soñado y cómo te preparás para tus presentaciones?

-Cuando me paro en un escenario siento que canto como si fuera la última vez porque para mí cada momento arriba es la oportunidad para entregar lo mejor de mí, con todo el cariño y el respeto por la música, siempre. Vienen pensamientos de alegría porque puedo hacer lo que me gusta y lo que me hace feliz.

-¿Quiénes te acompañan?

-Siempre me acompañó mi madre, mi mánager, mis hijos y ahora también mi compañero.

-¿Cómo descubriste tu voz y cuándo supiste que te querías hacer escuchar?

-Descubrí mi voz desde muy pequeña pero no me animé a cantar hasta la adolescencia. Mi ídola era mi mamá cuando cantaba y me viene esa admiración al recuerdo. Me gustan mucho los desafíos, me gusta prepararme muy bien y saber cada palabra que voy a decir, para que el público reciba realmente la historia que uno cuenta y de la que está convencido. Mientras mayor sea la exigencia y el nivel, más me gusta.

-¿En qué proyectos trabajás actualmente?

-Estoy trabajando con el director italiano Stefano Poda en la nueva producción que hizo de la ópera Tamerlán, donde tengo el rol protagónico de la soprano: Asteria. Hicimos ya seis funciones en Tashkent, en Uzbekistán y ahora viene una gran tournée porque nos vamos a Dubái, Shangái, Ginebra e Italia, así que el año 2025 está bastante completo. Además voy a grabar un disco ahora en Suiza, aunque antes tengo dos conciertos con el ensamble Gabetta Consort donde hacemos Vivaldi, Boccherini y Piazzolla. En abril también haré Los Cuentos de Hoffmann, en el rol de Antonia, en Uzbekistán. Será una producción que girará por el mundo. Con John Malkovich tenía previsto trabajar en breve, aunque debí reprogramar mi agenda. Si todo sale bien en 2025 haremos una gira.

Verónica Cangemi en La Boheme - Pregeneral 2022.Foto: Máximo Parpagnoli

Ópera en Camino: La pasión lírica encuentra su público

“Ópera en Camino es un proyecto que democratizará la ópera y será

revolucionario. No sólo por la tecnología que llevará, un camió se transformará en un escenario equipado con pantallas LED, mapping, hologramas y sonido 360° sino que modificará el ambiente y el entorno. Se resignificará el espacio público. Es un proyecto de inclusión, comunicación y por supuesto de ópera”, explica Verónica Cangemi, sobre esta propuesta. El propósito es el desembarco de óperas afamadas a pueblos de las distintas geografías, en principio de Argentina.

El proyecto fue declarado de interes artístico por la Secretaría de Cultura de la Nación. “Es necesario que la ópera salga a los lugares públicos y deje de ser un género para pocos espectadores. Ópera en Camino irá por las rutas para llegar a diversas regiones, invitando a las comunidades a compartir una experiencia única y vibrante”, expresa en su sitio web, donde puede consultarse la biografía completa de la artista, sus proyectos y sus próximas presentaciones.

Verónica Cangemi. Foto: Gentileza Rebecca Communications

Ping Pong con Verónica Cangemi

- ¿Qué sentís cuando subís al escenario?

- Felicidad plena y emoción.

- ¿Un teatro en el que te haya conmovido especialmente estar?

- La Scala de Milán.

- ¿Una voz que te movilice?

- La de Renata Tebaldi y la voz de mi madre, Fenicia Cangemi.

- ¿Qué representa el silencio en tu vida?

- Es tan importante como la música y lo uso mucho para interpretar.

- ¿Tenés alguna cábala antes de una presentación?

- Me persigno, porque soy muy creyente. Llevo el crucifijo que acompañó a mi mamá durante toda su carrera.

- ¿Una película que te represente?

- Cinema Paradiso.

- ¿Un recuerdo imborrable?

- El de mi debut en Salzburgo, Austria, uno de los festivales en los que soñaba cantar.

- ¿Un lugar en Mendoza?

- Los senderos de Chacras de Coria.

- ¿Un deseo?

- Cantar con mi hijo Joaquín en escena.