17 de abril de 2026 - 13:13

Falleció Jorge Enrique Oviedo, exdirector de Los Andes y emblema del periodismo mendocino

El destacado periodista y escritor murió este viernes a los 87 años. Dedicó más de cuatro décadas de su vida al diario centenario y fue un incansable investigador de la historia local.

Falleció Jorge Enrique Oviedo, exdirector de Los Andes y emblema del periodismo mendocino.

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Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

Hoy y a la edad de 87 años, falleció el exdirector de diario Los Andes, Jorge Enrique Oviedo.

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El periodista cumplió una extensa carrera en el diario de los Calle, único medio en el que trabajo en su vida profesional.

Su deceso se produjo a primera hora de esta mañana en el Hospital Español donde estaba internado, luego de sufrir las alternativas de una grave neumonía.

La carrera de Jorge Enrique Oviedo

La tarea de Oviedo en nuestro matutino se extendió entre 1959 y 2001, en que se produjo su jubilación, aunque siguió colaborando con la empresa hasta semanas antes de ser hospitalizado, a través de notas, colaboraciones firmadas, brindando una conferencia sobre uno de sus libros y asesorando en temas vinculados a la historia del decano de la prensa de Cuyo.

Jorge Oviedo 1

Su última entrega fue un texto evocativo del inicio del golpe militar de 1976, publicada el pasado 24 de marzo, al cumplirse cincuenta años de ese acontecimiento.

Tras su retiro se afianzó otras de sus cualidades, la de escritor, produciendo diversos libros, algunos vinculados a la historia de Mendoza e impulsados por la Academia Nacional de Periodismo, de la cual era miembro correspondiente por la provincia de Mendoza.

Le sobreviven sus hijos, fruto de su matrimonio con María Cristina Lacerna (ya fallecida), Enrique (también periodista), María Virginia (arquitecta) y Florencia (licenciada en Ciencias Políticas), además de seis nietos.

El destacado hombre de prensa es velado en el Parque de Descanso de Guaymallén hasta las 17 hs de este viernes, procediéndose posteriormente a la cremación de sus restos.

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