Verano en Mendoza: cuatro claves para disfrutar de las “playitas” lujaninas

El verano 2020 – 2021 será particular, casi tanto como el año que se está yendo. Más allá de las flexibilizaciones recientes en lo referido a actividades y permisos –algo que llega a raíz de una tensa tregua que ha dado la pandemia de coronavirus-, el temor por posibles rebrotes y la incertidumbre sobre por cuánto tiempo se mantendrán abiertas las fronteras llevan a que Chile no asome como la opción favorita entre los mendocinos. El complicado año desde lo económico y un dólar no tan conveniente como el de otros años inciden en que el Pacífico trasandino ya no sea un potente imán para quienes quieren veranear en Mendoza.

Luján Playa Carrizal. Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo.

Luján de vacaciones, mis felicitaciones

En este contexto, el turismo por Argentina se convierte en la principal alternativa. Pero hay otro escenario que no deja de captar adeptos; sobre todo si se tiene en cuenta que desde fines de junio –con la reapertura formal del turismo interno en Mendoza y para mendocinos-, los principales destinos provinciales han mostrado ocupación plena (dentro de lo permitido por los protocolos).

En este contexto es que Luján se ha convertido en el departamento más visitado por los ciudadanos mendocinos; con Cacheuta y Potrerillos a la cabeza. Y de cara al verano y pensando en los argentinos que llegarán a Mendoza durante los próximos meses, el departamento del Sur metropolitano pretende instalarse como la “Capital del Turismo en Mendoza” . Hace unos días fue presentada la variada agenda de actividades para la temporada en el departamento, donde el piedemonte, el vino y el aire libre son los grandes protagonistas. Y, entre ellas, se destacan las dos “playitas” municipales, situadas en la Bajada al Río (Las Compuertas) y en El Carrizal .

Renovadas

La primera de las playas, cronológicamente hablando, es la de Las Compuertas. Esta temporada será la quinta en que estará en funcionamiento y la Municipalidad trabajó durante tres meses para ponerla a punto. El mismo tiempo se trabajó en la renovación casi integral del balneario Luján Playa Carrizal, donde se renovaron las tres piletas –cada una con 30 sombrillas- y se mejoró la infraestructura en general.

Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo.

En ambas playas se ajustaron todas las medidas y disposiciones a lo que establecen los protocolos de prevención del Covid-19; por lo que se ha reducido la capacidad para garantizar que haya cierto distanciamiento.

Durante la noche del lunes, tuvo lugar el lanzamiento de la tercera temporada de Luján Playa Carrizal, con la presencia del intendente Sebastián Bragagnolo y el cantante lujanino, Mariano Leotta. Además, hubo un telescopio para observar “de cerca” la conjunción entre los planetas Júpiter y Saturno; fenómeno astronómico popular –y erróneamente- conocido como la Estrella de Belén.

Solo entradas online

La capacidad de ambos balnearios se encuentra reducida, justamente por las recomendaciones y protocolos de la pandemia. De esta manera, mientras que en Bajada al Río en una temporada normal hay lugar para casi 5.000 personas, esta temporada estará habilitada solo para 1.500 personas y 800 vehículos. Y en El Carrizal (con capacidad normal para 2.000 personas), este año abrirá con un cupo de 600 personas y 450 vehículos.

Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo.

Para controlar el factor ocupacional y garantizar los máximos ya prefijados, solo se podrá comprar entrada de forma online: justamente –además- para evitar que los paseantes lleguen hasta el lugar y “reboten” en la puerta. Ambos espacios abrirán todos los días de la semana –a excepción de los martes-, de 10 a 21 y, por persona, se cobra 100 pesos (50 pesos para niños de entre 5 y 12 años, sin costo para menores de esa edad). En tanto, los vehículos también deben abonar: 300 pesos autos y camionetas, 150 pesos motos y bicicletas.

Mientras que las entradas para la “playita” del Carrizal deben adquirirse en este link ; las de Bajada al Río se encuentran en este otro link . Ambas playas abrirán el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Servicios

Mientras que la del Carrizal cuenta con los tres natatorios artificiales –cada uno con 30 sombrillas-, en la de Las Compuertas el atractivo es la arena que convierte a la orilla del río –literalmente- en una playa.

Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo.

Además del agua y las sombrillas, las dos playas cuentan con un predio para foodtrucks, por lo que los visitantes, o bien pueden llevarse la canastita con la comida desde casa –ambas tienen también parrillas-; o bien pueden elegir y comprar algunos de los menúes del lugar. También hay módulos sanitarios, sanitizantes automáticos, guardavidas y seguridad de forma permanente. Otro detalle fundamental es que ambos balnearios tienen conectividad con líneas de micro del Mendotran.

Tours desde el Este

Otra novedad que tendrá la temporada 2020 – 2021 en Luján Playa Carrizal (por ahora es solo en estas instalaciones) es un convenio entre la Municipalidad y una empresa privada de viajes guiados con gastronomía a bordo. Se trata de la posibilidad de, en un colectivo y partiendo desde San Martín, poder recorrer los puntos de interés y atracción más importantes del Este provincial y con el balneario de El Carrizal como destino de la excursión.

Foto: Prensa Municipalidad de Luján de Cuyo.

Gourmet Class es el nombre del servicio, encabezado por dos socios del Este, y quienes ofrecen a los pasajeros la posibilidad de recorrer San Martín, Junín y Rivadavia con una guía turística que repasa la historia y curiosidades de los lugares. Todo esto acompañado de un menú de cuatro pasos, y con la entrada a Luján Playa El Carrizal incluida.

El mismo lunes en que fue inaugurado el balneario, partieron las primeras dos excursiones en colectivos acondicionados. El valor del paseo –con todo incluido- es de 1.800 pesos por persona; y la intención de los responsables es poder vincular el Este provincial con otros destinos y atractivos del Gran Mendoza.