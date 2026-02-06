Veranada, el oficio de arrear animales a más de 4.000 msnm: la travesía de un puestero y su hijo de 10 años

Mientras que para muchos el verano es sinónimo de playa, de mar y de una escapadita para disfrutar de un merecido descanso sin preocupaciones, para otros es el momento de iniciar una expedición que tiene mucho de travesía , supervivencia con resiliencia . Productores del Sur mendocino aprovechan la llegada del calor para arrear a sus animales y mudarlos –durante dos, tres o, incluso, más meses- a lo más alto de la Cordillera de los Andes .

Esta tradición incluye a vacas, chivos y ovejas , lleva por nombre “veranada” y tiene como escenario la zona cordillerana limítrofe entre Argentina y Chile. Pero no se trata de una actividad fortuita o caprichosa.

“Se hace para dejar descansar el campo abajo, que es donde están en invierno . Durante la invernada, los animales pastan y no queda nada. Entonces, en los meses de verano –cuando no hay animales y llegan las lluvias-, el pasto se recupera para el invierno . Además, los animales estando arriba engordan por el agua y por el fresco”, destaca el puestero Elio Navarro (41) , quien se dedica a producir animales de corral en el puesto El Cabao, en la zona de El Diamante (San Rafael).

Ya acostumbrado a una vida como puestero –y con más de 30 veranadas a cuesta-, la de esta temporada tuvo un agregado especial: por primera vez Elio pudo sumar a su hijo (Uriel, de 10años) a esta expedición . Toda la estadía en la cordillera suele extenderse durante más de tres meses . Y son casi 100 días de no bajar la guardia para los puesteros, y estar siempre atentos a sus animales.

Porque en la parte alta, los chivos y ovejas quedan más expuestos como blancos de los grandes depredadores (entre ellos, el puma) . Y cualquier descuido, por mínimo que sea, puede significar un festín para los predadores, así como también la pérdida de todo un año de trabajo de los productores.

“Antes, por cuestiones de seguridad y por la falta de posibilidades de comunicación frente a una emergencia, no era posible tomar el riesgo de llevar a mi hijo. Pero este año me fui por primera vez con él hasta arriba. Si bien desde los 5 años está yendo conmigo, llegaba y se quedaba en un punto intermedio y volvía. Pero este año se animó y fue más arriba. Estuvo unos días con nosotros y lo vine a traer al puesto”, reconstruye Elio.

Por primera vez, tanto Elio como otros productores del Sur realizaron la tradicional veranada con un equipamiento de internet satelital. Esto les permitió mantenerse conectados con su familia y que, tanto quienes se quedaron en los puestos abajo como quienes subieron con los animales a los riales en altura, pudiesen estar en alerta ante cualquier emergencia.

La veranada, todo un ritual de los productores del Sur

Elio ha sido puestero toda su vida. Lo aprendió de su abuelo materno y de su tío, quienes se dedicaron a la cría y producción de animales desde siempre, en Malargüe. Desde niño, Elio los acompañaba en todos los momentos; entre ellos, las veranadas.

Actualmente vive en el puesto El Cabao. Allí cría chivos, vacas y ovejas. Entre abril y fines de octubre –sin fechas concretas, ya que es el clima el que manda y fija el itinerario-, la vida de la familia transcurre en el puesto ubicado en la zona baja.

La cría, producción y reproducción de los animales marcan el día a día de Elio. Y en invierno, cuando el frío más golpea, los animales viven y se resguardan en El Cabao. Sin embargo, cuando se avecina el verano y las condiciones meteorológicas ofrecen una tregua, llega uno de los momentos más esperados –e importantes- del año: la veranada.

Esta tradicional práctica ganadera de trashumancia se realiza en la Cordillera de los Andes, a más de 4.000 msnm, y consiste en que los productores lleven sus cabras y ovejas para aprovechar los pastos tiernos y el agua disponible tras el deshielo de las intensas nevadas invernales.

“Generalmente empezamos con las vacas mostrencas, aquellas que no han tenido crías o quedaron secas. A ella se las lleva para los riales de arriba en octubre. Más adelante, se lleva a las vacas con crías -cerca del 20 de noviembre-. Y más adelante, se hace el arreo, la trashumancia de chivas y ovejas. Eso se hace ni bien se termina la venta de los chivos, a comienzos de enero”, destaca Elio, y aclara que entre el 20 de diciembre y reyes magos es la temporada de mayor demanda de estos ejemplares.

En la zona alta de la cordillera, el área donde se hace la veranada, hay una serie de riales asignados previamente a productores (quienes pagan por ellos). Ellos se organizan para subir y encargarse de la custodia de los piños (rebaños) de chivos y ovejas.

Los riales de la veranada se encuentran a más de 4.000 msnm y el trayecto que deben recorrer los productores llega a los 100 kilómetros.

El camino a la veranada, toda una travesía

La estadía en los riales de veranada se extiende durante tres meses, al menos de presencia fija y permanente.

“Estos últimos años, por una cuestión de depredación, hay que ir y volver con el piño, y siempre tiene que haber alguien presente. Los predadores que están en la parte alta son los pumas (principalmente) y los zorros”, describe Navarro, quien agrega que los chivos y ovejas son subidos por medio del arreo durante los primeros días de enero y que se mantienen en las zonas altas hasta el 20 de marzo (con presencia humana permanente).

Entre los animales de Navarro, por estos días hay cerca de 800 animales pastando en la zona alta y completando la tradicional veranada (entre chivos y ovejas).

De los entre 80 y 100 kilómetros que deben recorrer entre sus puestos y los riales de altura, solo 35 se pueden completar en vehículo. El resto se hace a la antigua, a lomo de mula y arreando al piño y ganado.

“La parte que se hace a mula es uno camino que tienen casi 40 años, y los cerros se han ido derrumbando, por lo que el camino se ha ido perdiendo. Hay zonas de ríos en los que se han armado algunos puentes para cruzar, mientras que a la noche dormimos a la intemperie; abrigados y usando la montura en que nos trasladamos como ‘cama’”, describe Elio.

Una de las gestiones que están en marcha, dentro clúster que han conformado los productores con la Dirección de Ganadería, es la de avanzar en la limpieza y reapertura del camino. Ello para que la gran mayoría del tramo comprendido entre los puestos y los riales de veranada se pueda completar en vehículo y en condiciones de estabilidad.

“Veranada 2.0”: por primera vez, los productores cuentan con internet

La edición 2025/2026 de la veranada en el Sur mendocino marcará un antes y un después para los productores locales. Y es que, por primera vez, los puesteros contaron con conectividad permanente en sus celulares por medio de internet satelital.

A través del programa “Conectar”, la Dirección de Ganadería del Ministerio de Producción sigue extendiendo el área de cobertura a zonas remotas en las que nunca antes hubo internet. Y la posibilidad de estar conectados en los riales de veranadas, a 4.000 msnm (e, incluso, más) es una realidad en esta temporada para los productores que realizan la trashumancia con sus animales.

“Se trata de una antena y una batería con panel solar que la alimenta. Eso nos da internet satelital en el teléfono y nos permite estar al tanto de cómo están nuestras familias y puestos abajo, así como también nosotros tenemos la posibilidad de dar aviso ante cualquier situación o algo que necesitemos”, describie Navarro.

Las antenas Starlink, financiadas por el Ministerio de Producción, son trasladadas en mulas y se cargan gracias a paneles fotovoltaicos adquiridos por los propios productores. Una vez que llegan al lugar, las instalan para seguir contando con el servicio satelital durante todo el proceso.

Cómo es un día de veranada

Un día en la temporada de veranada requiere de una combinación entre paciencia y plena atención. Paciencia porque los días transcurren entre la deambulación y pasteo de los animales, y atención porque hay que estar en alerta ante la presencia de predadores.

“El día arranca a la mañana, cuando soltamos a los animales. Ahí armamos unos mates, siempre atentos. Aprovechamos para acarrear leña y salir a buscar rastros en la zona para confirmar que no haya andado el puma cerca. El rial es muy precario, pero alcanza para resguardarse por la noche. Además, cada puestero tiene su corral”, resume Elio. Y agrega que aquel donde él se resguarda y cobija a sus animales se llama “El Rosado”, y se ubica cerca del límite con Chile.

Ya pasado el verano, en marzo comienza el regreso a casa. Los últimos animales se quedan con sus dueños en los riales de veranada hasta abril.

“Los animales más chicos se bajan cerca del 20 de marzo, mientras que a mediados de abril se van a buscar los animales grandes (vacas). Al regreso de la veranada es el momento de empezar con el retiro de los terneros y la compra del pasto y el maíz para empezar a esperar el invierno”, concluye Elio Navarro.