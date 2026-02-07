Desastre en Salta: un histórico temporal dejó bajo el agua a cientos de vecinos.

Un feroz temporal golpeó con una fuerza inusitada al sur de la provincia de Salta , provocando inundaciones masivas, desbordes de ríos y el colapso de infraestructuras. El fenómeno, que comenzó durante la madrugada, descargó un volumen de agua calificado como un récord histórico para la región, dejando a cientos de familias en una situación de crisis extrema.

La ciudad de Metán fue el epicentro del desastre. Según los registros oficiales, cayeron 200 milímetros de lluvia en un lapso de tiempo extremadamente corto. La violencia del caudal fue tal que en el cruce de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy el sistema de drenaje no dio abasto: un canal subterráneo colapsó , provocando la destrucción total del asfalto y dejando cráteres la calle.

En la localidad vecina de El Galpón , el escenario es igualmente desolador. El desborde del río Juramento sorprendió a los vecinos mientras dormían, transformando las calles en ríos correntosos en cuestión de minutos.

#Argentina ️ En Metán (Salta), el SMN registró 185 mm de lluvia entre las 21 h del 05/02 y las 9 h del 06/02.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que hay más de 240 personas evacuadas , principalmente de El Galpón y los barrios San Francisco, 20 de Junio y Villa San José. El Complejo Deportivo Municipal fue acondicionado como centro de asistencia permanente para brindar refugio, comida y atención médica.

"Llovió, rebalsó el río Juramento y se metió toda el agua adentro. Es impresionante la cantidad de agua que entró, se me mojó todo", relató Claudia Chávez, una de las vecinas afectadas, al diario El Tribuno.

En muchos casos, las familias reportaron pérdidas materiales totales, ya que el agua alcanzó niveles que inutilizaron muebles, electrodomésticos y vestimenta.

salta Cientos de vecinos perdieron todo tras el temporal. Gobierno de Salta

Alerta amarilla en Salta

El Gobierno de Salta, junto a Defensa Civil y fuerzas de seguridad, mantiene un operativo cerrojo en las zonas críticas. Debido a los anegamientos, se han registrado cortes preventivos de suministro eléctrico y rutas intransitables.

El panorama para las próximas horas sigue siendo de máxima preocupación. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para el fin de semana.