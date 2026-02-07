7 de febrero de 2026 - 11:57

Desastre en Salta: un histórico temporal dejó bajo el agua a cientos de vecinos

Cayeron 200 milímetros en pocas horas, marcando un récord para la zona. Ya se contabilizan más de 240 evacuados y se mantiene la alerta amarilla por tormentas.

Desastre en Salta: un histórico temporal dejó bajo el agua a cientos de vecinos

Desastre en Salta: un histórico temporal dejó bajo el agua a cientos de vecinos

Foto:

Gobierno de Salta
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un feroz temporal golpeó con una fuerza inusitada al sur de la provincia de Salta, provocando inundaciones masivas, desbordes de ríos y el colapso de infraestructuras. El fenómeno, que comenzó durante la madrugada, descargó un volumen de agua calificado como un récord histórico para la región, dejando a cientos de familias en una situación de crisis extrema.

Leé además

El Chaqueño Palavecino tiene una enorme finca en Salta.

Así es la increíble finca del Chaqueño Palavecino en Salta: un refugio rural que es ícono del folclore

Por Agustín Zamora
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 7 de febrero

Por Redacción Sociedad

La ciudad de Metán fue el epicentro del desastre. Según los registros oficiales, cayeron 200 milímetros de lluvia en un lapso de tiempo extremadamente corto. La violencia del caudal fue tal que en el cruce de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy el sistema de drenaje no dio abasto: un canal subterráneo colapsó, provocando la destrucción total del asfalto y dejando cráteres la calle.

Embed

En la localidad vecina de El Galpón, el escenario es igualmente desolador. El desborde del río Juramento sorprendió a los vecinos mientras dormían, transformando las calles en ríos correntosos en cuestión de minutos.

Más de 200 personas evacuadas

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que hay más de 240 personas evacuadas, principalmente de El Galpón y los barrios San Francisco, 20 de Junio y Villa San José. El Complejo Deportivo Municipal fue acondicionado como centro de asistencia permanente para brindar refugio, comida y atención médica.

salta 3
Desastre en Salta: un histórico temporal dejó bajo el agua a cientos de vecinos.

Desastre en Salta: un histórico temporal dejó bajo el agua a cientos de vecinos.

"Llovió, rebalsó el río Juramento y se metió toda el agua adentro. Es impresionante la cantidad de agua que entró, se me mojó todo", relató Claudia Chávez, una de las vecinas afectadas, al diario El Tribuno.

En muchos casos, las familias reportaron pérdidas materiales totales, ya que el agua alcanzó niveles que inutilizaron muebles, electrodomésticos y vestimenta.

salta
Cientos de vecinos perdieron todo tras el temporal.

Cientos de vecinos perdieron todo tras el temporal.

Alerta amarilla en Salta

El Gobierno de Salta, junto a Defensa Civil y fuerzas de seguridad, mantiene un operativo cerrojo en las zonas críticas. Debido a los anegamientos, se han registrado cortes preventivos de suministro eléctrico y rutas intransitables.

El panorama para las próximas horas sigue siendo de máxima preocupación. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para el fin de semana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente Javier Milei presidirá el acto de traslado en Santa Fe. 

Milei viaja a Santa Fe para encabezar el acto de traslado del sable corvo de San Martín a Granaderos

Por Redacción Sociedad
El padre de la abogada se refirió a la difícil situación que vive su hija y expresó su tranquilidad luego de que se ordenara su liberación. 

La angustia del padre de la abogada detenida en Brasil por gestos racistas: "Temí por la vida de ella"

Por Redacción Sociedad
Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado.

Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado

Por Redacción Sociedad
Mientras Elon Musk tomaba la mamadera, José Abdala construía autos eléctricos en San Martín. (Enrique Pfaab - Los Andes) 

Mientras Elon Musk tomaba mamadera, José Abdala construía autos eléctricos en San Martín

Por Enrique Pfaab