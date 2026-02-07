Tras un viernes marcado por la inestabilidad, el termómetro volverá a subir este fin de semana. Sin embargo, el domingo vuelven a empeorar las condiciones.

Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado.

Luego de un viernes con nubosidad y precipitaciones en varios departamentos de la provincia, el sol y el calor recuperarán protagonismo en Mendoza. Sin embargo, la tregua durará poco, ya que se espera un cierre de fin de semana con condiciones meteorológicas adverasas.

El pronóstico del tiempo para este sábado Para este sábado 7 de febrero, Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa con poca nubosidad. Se esperan vientos moderados del noreste y condiciones de buen tiempo en la zona de cordillera. La mínima se ubicará en 17°C y la máxima en 33°C.

Alerta amarilla para el domingo El domingo las condiciones cambiarán drásticamente con la llegada de inestabilidad hacia el final del día. El pronóstico indica una jornada calurosa de nubosidad variable con una máxima que trepará hasta los 36°C. Se esperan tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Además, el reporte advierte sobre la presencia de zonda en el departamento de Malargüe durante la tarde.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, que hasta el momento afectarían al sur de la provincia: San Rafael, General Alvear y Malargüe.