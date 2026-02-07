7 de febrero de 2026 - 08:45

Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado

Tras un viernes marcado por la inestabilidad, el termómetro volverá a subir este fin de semana. Sin embargo, el domingo vuelven a empeorar las condiciones.

Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado.

Mejora el tiempo en Mendoza: el pronóstico meteorológico para este sábado.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un viernes con nubosidad y precipitaciones en varios departamentos de la provincia, el sol y el calor recuperarán protagonismo en Mendoza. Sin embargo, la tregua durará poco, ya que se espera un cierre de fin de semana con condiciones meteorológicas adverasas.

Leé además

Alfredo Cornejo desembarca en París y Londres para potenciar las inversiones y el vino mendocino.

Cornejo desembarca en París y Londres para potenciar las inversiones y el vino mendocino

Por Redacción Política
Masa de hielo. Imagen del glaciar Horcones Superior. Este cuerpo de hielo se ubica sobre el Cº Aconcagua y es un afluente del río Cuevas. 

El fin de las nieves eternas: cómo sobrevivir a la nueva modalidad climática

Por Ezequiel Toum

El pronóstico del tiempo para este sábado

Para este sábado 7 de febrero, Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa con poca nubosidad. Se esperan vientos moderados del noreste y condiciones de buen tiempo en la zona de cordillera. La mínima se ubicará en 17°C y la máxima en 33°C.

Alerta amarilla para el domingo

El domingo las condiciones cambiarán drásticamente con la llegada de inestabilidad hacia el final del día. El pronóstico indica una jornada calurosa de nubosidad variable con una máxima que trepará hasta los 36°C. Se esperan tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Además, el reporte advierte sobre la presencia de zonda en el departamento de Malargüe durante la tarde.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, que hasta el momento afectarían al sur de la provincia: San Rafael, General Alvear y Malargüe.

mapa_alertas (3)
El SMN emiti&oacute; una alerta amarilla por tormentas para el s&aacute;bado.&nbsp;

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el sábado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mariano Fragueiro Frías (en el centro) junto a los otros abogados del exjuez Walter Bento. Foto: Ramiro Gómez.

El jefe de los abogados de Walter Bento sorprendió con una declaración tras la sentencia

Por Redacción Política
Vuelve el calor a Mendoza

Este sábado regresa el calor a Mendoza y no hay tormentas a la vista: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
El sector vitivinícola avanza nuevamente con un proyecto de ley de uso de jugos naturales para endulzar bebidas

El sector vitivinícola vuelve a promover la ley de uso de jugos naturales para endulzar bebidas

Por Sandra Conte
la ruta mas insegura del mundo es entre mendoza y chile: como es el ranking

La ruta más insegura del mundo es entre Mendoza y Chile: cómo es el ránking

Por Redacción