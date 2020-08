Vencer el virus y ayudar a vencerlo: la famosa “paciente 112” ya donó plasma cuatro veces

A veces las circunstancias llevan a una persona ante la posibilidad de dar algo positivo a la sociedad luego de pasar por situaciones que pusieron en riesgo su vida. Ana Laura Pulenta tuvo coronavirus: fue el conocido caso 112 de la comerciante de Luzuriaga. Se recuperó y ahora, una vez por semana, dona plasma para mejorar el estado de los internados graves.

Un conocido abogado publicó en su Facebook una foto de ella conectada a la máquina que extrae el plasma, con palabras de agradecimiento. A partir de ahí se viralizó y nuevamente su persona quedó expuesta.

-Fuiste famosa dos veces este año.

-No me acostumbro a la fama, pero es lo que me tocó vivir. Nadie contó cómo nos contagiamos, y a pesar de que la pasamos muy mal nos ha dejado una hermosa enseñanza.

-¿Cómo se contagiaron?

-Estábamos cuidando a un bebé de un año, que tenemos por una medida de protección del ex OAL (Órgano Administrativo Local, dependiente de Dinaf). Su mamá está con adicciones, venía a visitar al bebé y ahí nos contagiamos. Pobrecita, la conocemos desde hace muchos años y ella también fue mal diagnosticada.

-¿Fuiste mal diagnosticada?

-Sí, cuatro veces, hasta que me hicieron el hisopado. Estuve 10 días con fiebre por Covid-19 en mi casa. Por eso nos contagiamos todos. El 8 de junio fue mi primer síntoma y me hice ver el mismo día. Después me cambiaron la medicación vía telefónica. Como no mejoraba fui a la Clínica de Cuyo dos veces y ahí llevaba casi 10 días con fiebre. Me hicieron radiografía, análisis de laboratorio, ecografía abdominal, tomografía computada, radiografía de pulmones... hasta que mi hija les dijo: “¿No les parece que es hora de hacerle un hisopado?”. El 18 me internaron porque dio positivo.

-¿Quienes se contagiaron por tu caso?

-Nos contagiamos 13: mi pareja, mis tres hijas, una tía con síndrome de Down, el bebé, mi exmarido (que estuvo grave en terapia intensiva), las hijas de mi pareja y su ex mujer.

-¿Por qué decidiste donar?

-El padre de mis hijas estuvo grave y necesitó plasma. A las pocas horas él empezó a tener respuestas positivas en terapia intensiva. Y ahí supimos que era importante.

-¿Pero por qué donar tantas veces?

-Empezamos a recibir llamados para que fuéramos a donar plasma, entonces nos dimos cuenta de la necesidad de la gente desesperada que tiene familiares internados en terapia intensiva y ese fue mi objetivo. Y si me lo permite hemoterapia voy a hacerlo por quinta vez si todavía me quedan anticuerpos.

-¿Cómo es donar plasma?

-No se saca sangre, la máquina solo saca el plasma (600 mm) y devuelve los glóbulos blancos y rojos. Entonces uno sale y puede hacer la vida normal. Entre que salís de la casa y volvés, es una hora u hora y media, nada más.

¿Cuántas veces se puede donar?

Cualquier persona recuperada de Covid-19 puede donar, siempre que sus se supere una marca mínima de 20 anticuerpos. En el caso de Ana Laura, tenía 89, lo que le permitió hacerlo varias veces, al igual que dos de sus hijas. Los interesados, pueden hacerlo en el Hospital El Carmen, en el Italiano y en hemoterapia del Hospital Central, (Garibaldi y Montecaseros, de Ciudad). “Es importante que la gente pierda el miedo a donar, porque no cuesta nada”, concluyó Laura, con la esperanza de crear consciencia para la ayuda de los internados graves.