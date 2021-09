Vecinos de dos barrios enfrentados por un cierre perimetral

El oeste de Maipú vive horas agitadas tras reactivarse, durante esta semana, los conflictos entre vecinos de barrios aledaños, entre ellos el Procrear y el Soberanía Argentina. Un nuevo problema entre estos dos sectores encendió viejas disputas y tuvo que intervenir la policía para que no pasara a mayores. Ahora las autoridades municipales hacen de mediadoras para que no haya un conflicto barrial grave.

Así estamos en el barrio procrear de Maipú... Así de desamparados!!! Quieren sacar la única tela que nos "proteje" de los delincuentes!!! Posted by Anto Rita Croatto on Wednesday, September 15, 2021

La zona entre Juan B. Justo y Juan José Paso, con calle Arenales como eje principal, es tierra de fuego cruzado. Hay acusaciones entre barrios, hechos delictivos y, ahora, reuniones entre representantes para calmar las aguas. En la última participaron miembros de la unión vecinal de cada barrio y las áreas del estado que toman cartas en el asunto: Municipalidad de Maipú; y Transporte y Seguridad de Provincia.

Los vecinos del Procrear, juntos en una reunión barrial tras los conflictos. Foto: Gentileza

“Desde el municipio lo que hemos querido hacer es mediar, buscando alguna alternativa de solución a los conflictos planteados, intentando fundamentalmente que no se genere una rivalidad entre vecinos”, aclaró Luis Novillo, Secretario General de Intendencia de Maipú, en diálogo con Los Andes. Es por eso que durante dicha reunión de mediación, cada barrio expuso sus intereses y preocupaciones, sobre todo los dos que más conflicto entre vecinos han tenido: el barrio Procrear y el barrio Soberanía Argentina.

En primer lugar, vecinos del Procrear expusieron que colocaron un cierre perimetral que divide ambos barrios porque denuncian inseguridad constante: Casas tiroteadas, autos forzados, vidrios y paredes apedreadas, y todo tipo de robos. “Cuando nos entregaron la casa, encontramos todos los vidrios rotos a piedrazos. Día por medio escuchábamos tiroteos y encontrabámos balazos en el frente de las casas”, relató Silvia, que vive allí junto a su hijo de 5 años. “Se nos meten a los departamentos, han desvalijado varios dúplex. Roban a las 5 de la tarde, y apuñalaron a un chico tres semanas atrás”, agregó Edgardo, presidente de la Unión Vecinal de su barrio.

Vidrios y paredes apedreadas: así se encontró Silvia su nueva casa en el barrio Procrear, cuando fue a habitarla. Foto: Gentileza

Es por eso que los vecinos del Procrear piden, principalmente, mantener el cerco que divide su barrio del Soberanía Argentina: “La tela es inamovible, no se va a negociar por nada en el mundo, porque nos ha aportado mucho a la seguridad”, afirmó Edgardo. La tela en cuestión es el eje del conflicto. Se encuentra en el boulevard que está entre medio de calle Arenales, y divide a los dos barrios: al oeste del cerco quedó el barrio Soberanía Argentina, y al este el Procrear. Es decir, cada uno de los carriles de Arenales quedó de un lado diferente.

Si bien el presidente de la Unión Vecinal recalca que los hechos de inseguridad que ellos sufren “son los mismos que los que sufren del otro lado de la tela, porque el 95,5% de ellos son trabajadores”, no todos los vecinos piensan lo mismo. “Se cruzan, se meten al barrio, roban y rompen. Te levantas de madrugada y están corriéndose a los tiros. He llegado a mi casa a la noche y me he encontrado con tipos tirados tomando cerveza en mi vereda”, reveló Silvia.

Se sienten discriminados

“Me duele mucho que nos discriminen como lo hacen. No somos lo que ellos dicen que somos, eso duele muchísimo. Le diría a ellos que somos todos lo mismo, que a lo mejor algunos tendrán más estudios que nosotros, o tendrán más plata, pero somos todos iguales”, declaró al respecto Marcela Mangado, presidente de la unión vecinal del barrio Soberanía Argentina, a Los Andes. Aseguró, además, que ellos también sufren la inseguridad de la zona: “Nos duele que digan que los robos vienen de nuestro barrio, yo lloraba esa noche pensando en que no podemos tener vecinos que nos traten tan mal. Como en todo barrio, hay gente buena y gente mala”, comentó.

La policía debió intervenir entre los vecinos en el sitio del cierre perimetral en disputa. Foto: Gentileza

Para los vecinos del Soberanía, la tela es una muestra de la discriminación que sufren de parte del barrio contiguo. Manifiestan que el cerco les impide acceder con facilidad a las paradas de colectivos y a los espacios verdes del barrio Procrear; por lo que su reclamo principal consiste en tener fácil pasada a las paradas de transporte público. Y es por eso que insisten con quitar la famosa tela que divide a los barrios, o al menos “tener una pasada, como una pasarela”. “Este tema viene ya de muchos años. La ley dice que ellos no pueden encerrar el barrio porque no es privado”, explicó Marcela, que hace 30 años vive en la zona.

Éste fue el foco de atención en los inconvenientes de este miércoles, cuando vecinos del Soberanía Argentina intentaron romper el cerco a la fuerza y, según indican vecinos del Procrear, prendieron fuego en el sector. Los habitantes de este último salieron a la calle, momento en el que la representante del barrio Soberanía Argentina acusa que hubo agresiones: “Gritaban, insultaban, y a dos mujeres le tiraron gas pimienta. Otro hombre pegaba desde el otro lado de la tela”. En los videos publicados por los mismos vecinos en redes sociales, se puede notar la tensión entre ambas partes, insultos y agresiones, todo ante la mirada de los policías presentes.

Vecinos del barrio Soberanía Argentina mostraron a Los Andes "las pruebas de las agresiones" con gas pimienta. Foto: Gentileza

Dichos conflictos motivaron a la Municipalidad de Maipú a interponerse como mediador. “Más allá de que tengan distintas realidades socioeconómicas, son todos vecinos del departamento y queremos la buena convivencia, y que se procure lo necesario para que cada uno tenga los servicios que necesita de la mejor manera, sin verse perjudicado el bienestar de ninguno del resto de los sectores”, aseguró el secretario Novillo. De eso se trató la reunión entre las partes de este jueves, en la que el Ministerio de Transporte se comprometió a gestionar un plan que asegure que al menos dos colectivos pasen por el barrio Soberanía Argentina para que sus vecinos accedan de mejor manera a ese servicio.

De esta manera, esperan que la tela deje de ser un problema de disputa y pueda mantenerse, como desean en el barrio Procrear. Respecto a eso, Marcela Mangado opinó: “La propuesta es que todas las líneas que pasan por adentro del barrio Procrear, ahora pasen por la calle Arenales, del lado nuestro, de la tela para este lado. Siempre se pensó que sea así, por eso tiene dos carriles y el boulevard. La tela es la que prohíbe que sea así. Si ellos se quieren quedar con la tela, nosotros no tenemos problema, lo que queremos son los colectivos”.

A partir de esto, la incógnita que surge es si la solución de los ómnibus calmará o no todo el conflicto entre barrios. Ante la consulta, Edgardo confiesa que sólo “quisiera estar en paz”, por lo que desea que así fuese. Sin embargo, detalló que la noche posterior a la reunión mediadora también sufrieron episodios violentos: “Nos agarraron a piedrazos los departamentos, a una vecina le rompieron la ventanilla del auto cuando iba con su bebé”. Y analizó: “Espero que no sea por una disconformidad con el acuerdo al que se llegó, esperemos a la semana que viene a ver si están de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Transporte”.

Hoy , nueva reunión

El próximo capítulo del conflicto entre los barrios será hoy, en una nueva reunión mediadora en la que las autoridades de Maipú intentarán ponerle fin a la historia. Luis Novillo, secretario de Intendencia, aseguró que la Municipalidad de Maipú, junto al gobierno provincial, tiene preparada una propuesta que incluye “la jerarquización de la calle Arenales, una nueva parada de colectivo frente al polideportivo Diego Maradona, y la colocación de cámaras de seguridad en el sector sur”. Las autoridades confían en que se llegue a un acuerdo que tranquilice el conflicto ya que “hay buenos términos y buena relación” entre las partes.Marcela, del barrio Soberanía Argentina, dijo al respecto: “No me gustaría que el miércoles (por hoy) vengan con una propuesta que no es la que nosotros queremos, porque sino vamos a tener que ir a la justicia, como ya nos dijo el fiscal, y pedir que saquen toda la tela. Y la van a tener que sacar, no va a quedar otra, ellos lo saben”. Algo que los vecinos del Procrear ya advirtieron que es “innegociable”.