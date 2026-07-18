Valle de Uco: municipios y cámaras empresariales buscan consolidar a la región como un único destino

Durante años, el Valle de Uco se consolidó como uno de los destinos más elegidos por quienes visitan Mendoza . Sin embargo, desde el sector privado sostienen que la región nunca logró trabajar de manera coordinada para potenciar ese crecimiento. Con ese diagnóstico, las cámaras empresariales de Tunuyán, Tupungato y San Carlos impulsaron una mesa de trabajo junto a los tres municipios con el objetivo de construir una agenda regional y posicionar al Valle de Uco como un único destino turístico.

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La iniciativa ya tuvo una reunión en la que participaron los intendentes Emir Andraos (Tunuyán), Gustavo Aguilera (Tupungato) y Sebastián Garro (San Carlos) en reemplazo de Alejandro Morillas , junto a autoridades de turismo y representantes de las tres cámaras empresariales.

Como primer paso, el sector privado entregó a los jefes comunales un documento con una agenda estratégica que fija los principales ejes de trabajo y plantea los compromisos que esperan de los municipios para consolidar una política turística regional sostenida en el tiempo.

Entre las prioridades aparecen la creación de una Mesa Regional de Turismo con representantes permanentes , el fortalecimiento de la marca Valle de Uco, una estrategia conjunta de promoción, un calendario regional unificado de eventos y un plan de desarrollo de infraestructura turística.

Además, las cámaras solicitaron conocer la planificación anual de promoción de cada municipio, los criterios de utilización de los fondos destinados al turismo y los proyectos vinculados a accesos, señalización, conectividad y nuevos productos turísticos.

Según Juan Asqueta, responsable de la específica de Turismo de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT), hasta ahora la región nunca logró promocionarse de manera coordinada. "No se ha logrado en todos estos años trabajar en conjunto y salir a todos lados como Valle de Uco. De hecho, somos la única región de la provincia de Mendoza que no lo hacemos", sostuvo.

Asqueta explicó, la marca Valle de Uco fue creada hace varios años con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ente Mendoza Turismo (Emetur), pero nunca terminó de convertirse en una estrategia regional sostenida.

"Este año, con una nueva gestión de la Cámara de Comercio de Tunuyán, se ha decidido encarar seriamente eso y esto que sucedió con los intendentes fue como el puntapié inicial", afirmó.

"Todo el mundo habla de Valle de Uco"

Desde las cámaras consideran que el principal desafío es dejar atrás la promoción individual de cada departamento y aprovechar el reconocimiento que ya tiene la región.

"Todo el mundo habla de Valle de Uco. Nadie dice Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Nosotros que estamos acá dentro y que tenemos que vender este destino hablamos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. No logramos hablar de Valle de Uco"

Gentileza Prensa Municipalidad de Tunuyán

Asqueta explicó que esa visión también responde al comportamiento de los visitantes. "El turista se hospeda en cualquiera de los tres departamentos y es muy raro que solo pase por ese departamento. Visita sí o sí dos departamentos mínimos", aseguró.

Por eso, el documento elaborado por las cámaras propone que la Marca Valle de Uco sea utilizada de manera sistemática por los tres municipios, no solo en la promoción turística sino también en las comunicaciones institucionales, además de coordinar campañas, producción de contenidos y participación conjunta en ferias nacionales e internacionales.

"Se subestima el turismo"

Aunque el Valle de Uco suele percibirse como uno de los polos turísticos más importantes de Mendoza, Asqueta sostiene que los números oficiales muestran otra realidad. "Según cifras del último relevamiento anual del Emetur, solo el 8 o 9% del turismo que viene a Mendoza viene a Valle de Uco."

Ese porcentaje, explicó, también determina la distribución de recursos provinciales destinados al turismo. "Nosotros lo tenemos tan bajo que la participación económica que viene es muy poca y no alcanza para casi nada", aseguró.

También cuestionó la escasa prioridad que históricamente tuvo la actividad.

"Nosotros notamos que se subestima el turismo porque no es un impacto directo ni rápido", dijo. "Nosotros notamos que se subestima el turismo porque no es un impacto directo ni rápido", dijo.

Entre las principales dificultades mencionó la falta de transporte público, problemas de conectividad, infraestructura y formación. "No tenemos frecuencias de micros lógicas, ni siquiera para los trabajadores de los emprendimientos. Si alguien trabaja todos los días no puede llegar a su trabajo, un turista que ni siquiera es de acá probablemente tampoco", explicó.

Precisamente, el documento entregado a los municipios propone abrir espacios de trabajo conjunto para abordar esas problemáticas y coordinar gestiones ante organismos provinciales y nacionales cuando excedan las competencias municipales.

Tres proyectos para potenciar el destino

Además de la agenda regional, las cámaras avanzan en tres iniciativas concretas.

La primera es una guía turística digital para todo el Valle de Uco, desarrollada con inteligencia artificial, que reunirá información de atractivos, servicios y prestadores mediante un código QR.

La segunda apunta a impulsar un nuevo paso internacional hacia Chile. Según Asqueta, ya comenzaron reuniones con Vialidad Provincial para avanzar en ese proyecto. "Chile tiene cerca de 17 o 18 pasos en todo su territorio y en el único lugar donde no tiene paso es justamente acá", dijo.

El tercer eje es la incorporación del Valle de Uco a la mesa consultiva privada del Emetur, donde hasta ahora la región no tenía representación. "Valle de Uco había quedado por afuera. Ahora vamos a tener un lugar en esa mesa como Valle de Uco y no como los tres departamentos separados", señaló.

Asqueta también destacó que el contexto político favorece esta articulación. Según el responsable de la específica de Turismo, "han coincidido tres intendentes que sí tienen feeling entre ellos, más allá de que representen diferentes ideologías partidarias. Nosotros como cámaras privadas lo aprovechamos, los citamos, vinieron de muy buena predisposición y se han comprometido a trabajar en conjunto".

Aunque reconoció que todavía es temprano para evaluar resultados, sostuvo que existe optimismo por el rumbo iniciado. "Estamos muy esperanzados en que hacia adelante eso se logre", concluyó.