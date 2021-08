Vacunas: asistió a combinar dosis 33% de quienes podían hacerlo en Mendoza

El pasado fin de semana comenzó la campaña de vacunación con la combinación de vacunas en Mendoza. Con este nuevo plan se busca completar los esquemas de vacunación de aquellos que recibieron una primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V para lo cual se habilitaron las posibilidades de combinar con los desarrollos de los laboratorios AstraZeneca y Moderna.

El primer grupo en acceder a la posibilidad de combinar vacunas fue el de mayores de 80 años, en donde 11.000 personas aún no completaban su esquema de vacunación. De ese número, 4.000 fueron los que voluntariamente concurrieron a recibir la segunda dosis. Es decir que, en el primer fin de semana y según datos parciales, sólo 33% adhirió a la inoculación combinada. Pese al bajo porcentaje, desde el Ministerio de Salud consideraron que la asistencia superó las expectativas, ya que semanas atrás había mucha reticencia a combinar vacunas y por eso se esperaba que los números no fueran tan altos “No tenemos la foto completa, por el momento son datos parciales, pero el primer fin de semana funcionó muy bien, superando las expectativas. Es un muy buen número”. “Se están vacunando y combinando las dosis, recordemos que no es obligatorio, sino opcional. También pueden esperar para completar el calendario con la vacuna homóloga. Ha llegado un cargamento de segundos componentes de Sputnik V al país, del cual a Mendoza le corresponde un 4% y llegaría en los próximos días”, explicaron desde el ministerio. Además, desde la cartera de salud confirmaron que estará disponible el segundo componente de la vacuna rusa desarrollada en el país por el laboratorio Richmond y, según lo informado por la ministra Carla Vizzotti, está semana se entregaría el primer millón de dosis de los tres millones que se elaborarían.

Si bien la evaluación que hace el ministerio provincial es positiva aclaran que por el momento no se puede dar un panorama exacto, ya que el próximo lunes finaliza el cronograma para completar esquemas de quienes esperan la segunda dosis de Sputnik V. También explicaron que analizan la posibilidad de que el lunes 16 quede abierto como una opción para todos aquellos que no quisieron ir, se arrepientan y decidan hacerlo. En cuanto a la llegada de la variante Delta, remarcaron que la preocupación existe y que se espera que ingrese pero que, por el momento, no hay novedades. De alli la importancia de completar las dos dosis. Por su parte, desde el Gobierno nacional confirmaron que en agosto llegarían 7 millones de dosis con lo que esperan poder completar esquemas y darle mayor cobertura sobre todo a los mayores de 50 años. En diálogo con radio Continental la ministra Vizzotti afirmó: “Ahora tenemos un promedio de entre 250.000 y 300.000 dosis aplicadas por día, y hemos superado los 2 millones por semana. En las últimas dos semanas de agosto llegarán muchas vacunas, sobre todo de AstraZeneca, con lo que estaremos aplicando 7 millones de dosis este mes, lo que duplica la cantidad que se venía registrando”. En números Según los datos del Monitor Público de Vacunación, en Mendoza se han entregado 1.772.662 vacunas, de las cuales 1.108.537 corresponden a primeras dosis y 342.403 al segundo componente. En cuanto al total aplicado, hasta el momento figuran 1.450.940. Es decir, por el momento hay 321.722 dosis a la espera de ser aplicadas, esto quiere decir que el casi 20% de las vacunas entregadas no han sido aplicadas aún. Al consultar al Ministerio de Salud sobre esta situación explicaron que “se trata del stock de vacunas que se utiliza para completar esquemas y para todos aquellos que desee recibir la primera dosis”. En comparación con otras provincias, como por ejemplo Tucumán, Mendoza tiene mayor cantidad de vacunas entregadas sin colocar. En números exactos y según el Monitor Público de Vacunación, la provincia del norte ha recibido 1.497.025 vacunas, 934.741 de primeras dosis y 361.991 perteneciente al segundo componente. En total se han aplicado, hasta el momento, 1.296.732 dosis, y quedan a la espera 200.293 vacunas entregadas sin aplicar. En comparación con nuestra provincia el porcentaje de vacunas sin aplicar es 13,3% menor al número local.

A la espera de 24 mil dosis

En las últimas horas se informó que la Argentina recibió nuevos cargamentos de vacunas contra el coronavirus. Las dosis recibidas fueron 400 mil del segundo componente de Sputnik V, de las cuales 16 mil corresponden a Mendoza. Además, llegaron 204 mil dosis de AstraZeneca, de las que la provincia recibirá 8 mil. En total, hasta el momento el país ha recibido 43.405.930 vacunas contra el Covid-19.