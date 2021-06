Unos 265 mil mendocinos esperan la segunda dosis de la Sputnik V

La ansiedad que genera en muchos la espera de las vacunas Covid-19 se ha incrementado entre quienes aguardan por la segunda dosis de Sputnik V. Es que ha llegado poco y nada del segundo componente del desarrollo ruso, que es diferente del primero.

Actualmente alrededor de 265.000 personas en Mendoza esperan para completar su esquema de vacunación con este inoculante que fue con el que se inició la campaña en diciembre. Desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron que hasta ahora han recibido la primera dosis 325.000 personas mientras que 60.000 accedieron a la segunda. Es decir que 81% está “a medias” o lo que es lo mismo, solo dos de cada diez han completado su esquema. De todas formas, hay que considerar que no todas esas personas están ya en condiciones de recibir su segunda dosis ya que se recomienda un intervalo mínimo de 21 días y las primeras dosis han seguido llegando y aplicándose. La inquietud deviene de los 90 días sugeridos de intervalo entre dosis.

Desde el área sanitaria destacaron además que con las 18.000 que llegaron el 11 de junio se priorizó la vacunación de quienes llevaban más tiempo aguardando.

Sin embargo, no hay novedades sobre cuándo podrían llegar más mientras que por el momento no hay plan B más que la paciencia.

Ante la falta de inoculantes, el Ministerio de Salud de la Nación acordó el 26 de marzo con las 24 jurisdicciones y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), diferir la aplicación de las segundas dosis para avanzar en la aplicación de las primeras. El área argumentó que la decisión sigue los lineamientos establecidos por expertos internacionales y fue así que comenzó a hablarse de un intervalo de 12 semanas. Lo que explican es que la primera dosis ya confiere protección mientras que la segunda la mejora un poco más y la extiende en el tiempo.

Pero ese plazo está cercano a cumplirse y no hay novedades.Ana (76) es una de las personas que atraviesan la incertidumbre. “No tengo noticias de un turno para segunda dosis y el 30 de junio se me cumplen los 90 días”, contó.

Alternativas

Las opciones que se barajan en otras latitudes no son consideradas al menos por ahora. Algunos países de Europa han avanzado en la combinación de dosis de distintos desarrollos. Algunos estudios han informado que con algunas combinaciones incluso se ha logrado potenciar la respuesta inmune prevista. Sin embargo, como tantas cosas asociadas al virus Sars CoV-2, no hay demasiadas certezas. Otros ponen reparos a la iniciativa.

Por el momento, ante la inquietud, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, salió a tratar de calmar las aguas: “Ninguna dosis de ninguna vacuna vence”, subrayó el lunes.

”La primera dosis genera casi el 80% de inmunidad y la segunda la completa y le da más duración”, remarcó. A tono con su par nacional, la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, dijo ayer que por el momento no se completará el esquema con una segunda dosis de otro laboratorio.

Lo cierto es que no hay demasiados datos sobre cuánto puede durar la inmunidad que aportan las vacunas. Se señala que podría ser, en principio, de unos 6 meses y que paulatinamente comienza a decrecer la protección, por eso se aplica la segunda dosis. Ante esto hay quienes han sugerido que si pasase mucho tiempo lo ideal sería reiniciar el esquema. Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones, negó que se esté pensando en esta posibilidad. “No se ha planteado reiniciar esquemas en la Comisión Nacional de Inmunizaciones”, remarcó. Respecto de la pérdida de respuesta dijo que no hay mucha experiencia con las vacunas actuales de Covid.

”Todas las vacunas tienen intervalos mínimos y no máximos por definición, con excepción de la del rotavirus que se da en los niños, el análisis que se tiene que hacer es que además de la inmunidad humoral existe la inmunidad celular y ahí están los linfocitos T memoria que hacen que cuando te das una segunda dosis (o un refuerzo) tus linfocitos recuerden la exposición a la vacuna y automáticamente generan anticuerpos. Gracias a esos linfocitos T memoria es que no hay intervalos mínimos entre vacunas y por eso no se reinician esquemas con las vacunas que usamos habitualmente”, explicó. Dijo que esto es lo que respalda la decisión de posponer la segunda dosis.

Hay que agregar que si se toman en cuenta los tres tipos (o cuatro marcas) de vacunas que se están colocando para Covid-19, casi un cuarto de los vacunados en Mendoza ha accedido al esquema completo: 24.49%. Han recibido una dosis 654.182 personas mientras que 160.207 han accedido a ambas, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Nuevos ingresos

”Estamos trabajando para que lleguen más dosis del componente dos”, informó Vizzotti.Recordó además que recientemente arribaron 400 mil dosis de este y que se aguarda saber cuántas más podrían llegar. Lo cierto es que se está supeditado a lo que disponga Rusia.

Entre vuelos que ya llegaron y los que se esperan, esta semana las expectativas son completar el ingreso al país de más de cuatro millones de dosis de los desarrollos de AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V. Esto implicaría el envío de unas 160.000 vacunas a Mendoza.

Por eso la ministra nacional prometió ayer que en los próximos días se escalará el plan de vacunación para completar el esquema completo de inoculación, con las dos dosis previstas.