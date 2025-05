Unos 1.000 empresarios, científicos y artistas de toda América Latina se congregaron en la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes

Con ese propósito, desde hace años la Cumbre logra reunir anualmente a ex presidentes, alcaldes, ejecutivos de compañías multinacionales y líderes regionales, quienes comparten sus historias de vida ante cientos de jóvenes de distintos países que buscan impactar positivamente en el mundo.

En un contexto global marcado por desafíos crecientes —como el cambio climático, la inequidad, la crisis de confianza en las instituciones y el avance de la tecnología que amenaza la empleabilidad— la Cumbre asume un rol estratégico como espacio de inspiración, formación y articulación intergeneracional. Así, se posiciona como una herramienta clave para empoderar a jóvenes con vocación de liderazgo, promover redes de cooperación regional y preparar a las futuras generaciones para enfrentar con visión crítica y compromiso social los desafíos del siglo XXI.

La búsqueda de consensos

La apertura del evento estuvo a cargo del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, quien destacó la importancia de construir consensos superadores: “Hace falta encontrar consensos entre los que piensan distinto, dejando de lado a aquellos que han usado el Estado en beneficio propio”, manifestó. Asimismo, alentó a los jóvenes a involucrarse activamente en la vida pública y a generar puentes con quienes piensan diferente.

Llegada desde España, Pilar Rahola, periodista y ex vicealcaldesa de Barcelona, advirtió sobre la pérdida de pensamiento crítico en tiempos de sobreinformación y relatos únicos: “La idea más revolucionaria es el pensamiento crítico. No crean en dogmas de fe de la política”, expresó. Advirtió que “todos vivimos en las redes sociales, pero no nos informan adecuadamente: la mentira y las falsedades fabricadas se viralizan”. Además, convocó a luchar contra el relato único.

Isela Costantini, CEO de GST y una de las mujeres más influyentes de los negocios en América Latina, alentó a los presentes a desafiar los mandatos establecidos: “La nueva generación viene a cuestionar el propósito que el trabajo tiene en la vida. No pierdan la esencia de perseguir lo que quieren ser”.

A su turno, la CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago -primera mujer en dirigir la filial local de la multinacional- se refirió a la revolución digital y de la inteligencia artificial, planteando la incertidumbre que hay respecto a sus efectos en el ámbito laboral. No obstante, afirmó: “La humanidad es irremplazable”.

“Tenemos el privilegio de poder construir el mundo del futuro y para ello, es necesario ser eternos aprendices”, dijo y enfatizó la importancia de los equipos para surfear la disrupción tecnológica.

Federico Amos, CEO de Arcelor Mittal Acindar, compartió su experiencia y camino hacia el liderazgo de la empresa. El empresario relató su experiencia de trabajo en el exterior pero confesó que en todo ese tiempo anhelaba volver a la Argentina para continuar desarrollándose. Recién llegado, sin embargo, se encontró sin empleo pese a su amplia capacitación.

“La vida es eso. Uno va en un camino, con ciertas expectativas y aparecen situaciones donde vamos a chocar, pero nos vamos a levantar. Eliminen la sensación de creer que saben todo” e hizo hincapié en aprender de los demás. Avancen con un sueño fuerte y hagan que pase”, cerró. “La vida es eso. Uno va en un camino, con ciertas expectativas y aparecen situaciones donde vamos a chocar, pero nos vamos a levantar. Eliminen la sensación de creer que saben todo” e hizo hincapié en aprender de los demás. Avancen con un sueño fuerte y hagan que pase”, cerró.

Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick para Sudamérica, subrayó la necesidad de “construir consensos en la comunidad, no alcanza solamente con generar puestos de trabajo e inversiones sociales”.

Al igual que otros oradores, remarcó: “Tenemos que encontrar puntos de acuerdo con quienes piensan distinto”.

Por otro lado, y al relatar su experiencia como jefe de paz en Colombia, donde asistía en la desmovilización de combatientes guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes; expresó: “Si usamos nuestro poder en el mal sentido y no poder para ayudar a transformar, terminamos destruyendo a los otros y a nuestros seres queridos”.

“Barrick pasó por momentos de un ego enorme y de ser la minera más grande en Argentina, la más poderosa, a tener tres incidentes ambientales y a ser la compañía más odiada del país. Lo que hemos hecho es humanizar la empresa. Y eso se hace con humildad, amor y espíritu de servicio”, señaló.

Desde Danone, su CEO, Juan Garibaldi, manifestó que una de las ideas que signó su camino es que “no importa de donde vengas, sino el destino que se elija”.

La resiliencia, aprender de los fracasos, que seguramente van a ser muchos más que los que los jóvenes imaginan; y el propósito son cuestiones imprescindibles para liderar.

Cree que es necesario hacer coincidir de alguna forma los objetivos de la organización con los propios.

El CEO de la consultora de negocios y escuela de formación de líderes EY, Fernando Paci, reveló las 4 claves para ser líderes en el mundo de hoy:

1. Ser ambiciosos pero realistas

2. Ser curiosos

3. Tomar riesgos

4. Construir y liderar equipos diversos para lograr mejores resultados.

Escenarios

Desde CAF, el politólogo Pablo Rolando invitó a los jóvenes a desarrollar habilidades transversales como la empatía, la creatividad y la inteligencia emocional, destacando que el éxito también se mide en la calidad de los vínculos humanos.

Por su parte, Gala Díaz Langou, CEO de CIPPEC, planteó un escenario crítico hacia 2050: “El escenario más probable es que para 2050 en la Argentina el Estado haya perdido control de buena parte del territorio, que haya un avance del crimen organizado y de las economías ligadas a eso. También, que haya una desigualdad tal que quienes tienen oportunidades emigren y no puedan vivir en el país, donde las familias vean su vida cotidiana atravesada por la incertidumbre”.

El actor Oscar Martínez ofreció una profunda reflexión sobre la importancia de seguir el instinto y la pasión personal en la vida profesional: “Seguir el instinto o la intuición, que las más de las veces no coincide con la lógica puramente racional, nos pone en la vía que nos conduce en la dirección correcta: la de encontrarnos con nosotros mismos; la de desarrollar nuestros dones, la de descubrir lo que nos gusta, lo que nos apasiona, aquello para lo cual hemos venido a este mundo”.

El reconocido bioquímico e investigador del CONICET, Gabriel Rabinovich, centró su intervención en destacar el rol fundamental de la ciencia como motor del desarrollo humano y del progreso global, compartiendo sus experiencias de vanguardia en el ámbito de la inmunología y la lucha contra el cáncer, que lo ha mantenido como nominado al premio Nobel.

El artista plástico Milo Lockett llevó a la audiencia a reflexionar sobre lo esencial en la vida, poniendo el foco en los afectos, la intensidad de los vínculos y el amor como valores indispensables para construir una vida plena.

El docente experto en oratoria Franco Pisso alertó a los jóvenes sobre la presencia de falsos líderes y los animó a estar atentos y críticos frente a ellos para no dejar que sus destinos sean moldeados por falsos gurúes.

El físico y divulgador Andrés Rieznik presentó su charla titulada “Enamorá a tu equipo”, en la que abordó la importancia de motivar desde la emoción, al tiempo que advirtió sobre las brechas educativas existentes en la región.

El médico investigador Sans Segarra expuso sobre la necesidad de superar el egocentrismo que impera en la sociedad actual y de conectar con la supraconciencia como camino hacia una vida plena, resiliente y libre de miedos. Destacó, además, que las problemáticas actuales no podrán resolverse desde el ego, sino a partir de un cambio interior profundo que permita descubrir nuestra auténtica identidad.

Reconocimientos

La jornada culminó con la entrega de las tradicionales distinciones que otorga anualmente la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes en el marco de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes. En esta ocasión, recibieron el premio “Referente de la humanidad” Pilar Rahola y Gabriel Rabinovich, mientras que el actor Oscar Martínez y el científico Sans Segarra fueron distinguidos con el premio “Referente”.

Estas distinciones buscan reconocer a personalidades destacadas del mundo de los negocios, la cultura, la ciencia y la tecnología, que por su trayectoria o acciones representan un ejemplo para las nuevas generaciones. Los premios son definidos por el consejo de administración de la fundación y buscan visibilizar el trabajo de líderes excepcionales que contribuyen con su labor a la construcción de una sociedad más justa, meritocrática y equitativa.

El encuentro finalizó con un breve mensaje de cierre del histórico conductor del mismo, el reconocido locutor Mariano Gonzalez, quien agradeció a Viotto Romano y a la organización de Jóvenes Líderes por generar estos espacios de semejante magnitud y trascendencia para los jóvenes.