Una Superluna histórica iluminó el cielo y no se repetirá hasta 2042

El mes de diciembre de 2025 dejó uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de las últimas décadas: una Superluna de intensidad excepcional, cuyas características no volverán a repetirse hasta el año 2042. El evento coincidió con la luna llena de diciembre, conocida tradicionalmente como la “Luna Fría”, que pudo apreciarse en todo su esplendor durante la noche del jueves.

Especialistas explican que esta Superluna alcanzó un brillo y tamaño inusuales gracias a la combinación simultánea de tres factores astronómicos determinantes. El primero fue la máxima cercanía del satélite a la Tierra, ya que la Luna se ubicó en su punto de perigeo, lo que aumentó de manera notable su tamaño aparente.

Superluna de diciembre Superluna de diciembre. redes El segundo elemento fue su fase de Luna Llena, que potenció la reflexión de la luz solar y elevó significativamente su luminosidad respecto de una luna llena típica. El tercer factor respondió a la posición extrema dentro del ciclo de nutación de 18,6 años, un proceso orbital que influye en la inclinación lunar y que, en esta ocasión, amplificó aún más el brillo percibido.

El punto máximo del fenómeno ocurrió este jueves 4 de diciembre de 2025, a las 23:14 GMT, correspondiente a las 20:14 en el territorio argentino. Sin embargo, los astrónomos remarcaron que la observación no se limitó a ese instante preciso: la Luna se mantuvo prácticamente completa y visualmente sobredimensionada desde la noche previa (miércoles), y conservará su presencia destacada hasta la noche del viernes.

Superluna en el cielo salvadoreño Superluna en el cielo salvadoreño. X / @SecPrensaSV Ante esta ventana de visibilidad, especialistas y aficionados recomendaron aprovechar el período de máxima intensidad para observar el satélite natural, dado que la combinación de proximidad, brillo y alineación astronómica no volverá a presentarse con la misma potencia durante los próximos diecisiete años.